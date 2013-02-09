اجرای طرح بازرسی ویژه نوروز در استان تهران/ بکارگیری 700 بازرس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در حاشیه بهره برداری از خط تولید محصولات لبنیاتی دو مینو در چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه تنظیم بازار استان تهران ضمن تاکید به بازرسی ویژه، امسال غرفه عرضه کالای نمایشگاه های بهاره را از هفت هزار به 11 هزار افزایش خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه این امر برای دسترسی آسان و راحت مردم شهر تهران و شهرستانها به نمایشگاه ها میسرتر است، افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در سال جاری 192 میدان تره بار فقط کالاهای خوراکی ودر نمایشگاه های بهاره نیزپوشاک، مواد پرمصرف پایان سال مردم و سایر مواد غذایی عرضه شود.

عرضه مرغ منجمد 5100 تومانی از اول اسفند



این مسئول در خصوص عرضه گوشت مرغ عنوان کرد: از ابتدای اسفند امسال عرضه مرغ منجمد با قیمت ۵۱۰۰ تومان در ۲۷۳ نقطه به صورت عمده در شهر تهران و تمام شهرستانها عرضه می شود.

استاندار تهران از عرضه مرغ منجمد با قیمت پنج هزار و 100 تومان در 273 نقطه به صورت عمده در شهر تهران و تمام شهرستانها از 18 بهمن خبر داد و عنوان کرد: برای جلوگیری از سو استفاده برخی از افراد از نوسانات قیمت گوشت مرغ در جلسه تنظیم بازار استان تهران مصوب شد از صبح 18 بهمن عرضه بدون محدودیت گوشت مرغ، آغاز شود.

تشکلهای کارگری مرغ مورد نیاز کارمندان را با حواله تامین کنند



تمدن با بیان اینکه عرضه گوشت قرمز وارداتی و برنج وارداتی برای اشباع بدون محدودیت با قیمت مصوب اعلام خواهد شد، یادآور شد: این قیمتها، قیمتهای مصوب نظارت شده است و به طور میانگین با 20 درصد زیر قیمت مصوب عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: از تمامی تشکلهای کارگری و کارمندی شهرستانهای استان تهران تقاضا می شود که برای جلوگیری از اخلال در روند قیمت گوشت مرغ با تهیه حواله، مرغ مورد نیاز مصرف کنندگان تحت پوشش خود را تهیه کنند.

عرضه میوه از 20اسفند تا 13 فروردین

وی با بیان اینکه عرضه میوه شب عید مردم از دیگر مصوبات جلسه تنظیم بازار بود، افزود: حدود 17 هزار تن میوه برای ایام نوروز ذخیره سازی شده است که از 20 اسفند تا 13 فروردین در تمام شهرستانها و شهر تهران بدون هیچ گونه محدودیتی با قیمت مصوب عرضه خواهد شد.

استاندار تهران ادامه داد: قیمت مصوب را نزدیک به زمان عرضه اعلام خواهیم کرد، مطمئنا قیمت مصوب شده تفاوت معناداری برای مردم خواهد داشت.

اجرای طرح بازرسی ویژه نوروز 92 از اول اسفند

وی از اجرای طرح بازرسی ویژه نوروز 92 از اول اسفند خبر داد و تصریح کرد: بحث تشدید بازرسی ها از دیگر مصوبات جلسه تنظیم بازار بود که در این زمینه هشت پایگاه مهم بازرسی و نظارت بر قیمت ها در 22 منطقه تهران و همزمان در کل شهرستانها با 700 بازرس اجرا خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر اجرای طرح بازرسی ویژه 700 بازرس و هزار بازرس افتخاری نیز به صورت ویژه، انبارها، مراکز عرضه مستقیم کالا و نمایشگاه ها نظارت خود را آغاز خواهند کرد.

فعالیت 300 تیم بازرسی در استان تهران برای رسیدگی به تخلفات



تمدن همچنین از فعالیت 300 تیم بازرسی مشترک از تعزیرات استان تهران در رسیدگی و نظارت سرزده به مراکز عرضه کالا خبر داد و یادآور شد: در مراکز شلوغ این بازرسان با لباس متحد الشکل و با آرم 124 حضور می یابند تا مردم به محض دیدن، آنها را تشخیص داده و شکایت خود را عنوان کنند.

استاندار تهران با اشاره به عرضه آجیل در نمایشگاه ها نیز گفت: چون عرضه آجیل یک مسئله خاصی دارد و تابع قیمت گذاری نیست، یک کارگروه در جلسه امروز برای آن تعیین شد، اگر ظرفیت و کشش بازار اجازه عرضه کالای اساسی متنوع تر را به ما دهد در صورت اتخاذ تدبیر عرضه آجیل (پسته) در نمایشگاه ها صورت می گیرد.