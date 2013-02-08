ثامن الحجج و هپکو برابر حریفانشان به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در نخستین مسابقه این هفته نیروی زمینی موفق شد با نتیجه 25 بر 22 هپکوی اراک را شکست دهد.



قرار بود در دیگر دیدار تیم ثامن الحجج سبزوار، نایب قهرمان فصل قبل میزبان فولاد مبارکه اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی باشد که این دیدار لغو و به روز جمعه موکول شد. البته در اقدامی جالب از سوی مسولان فدراسیون هندبال بازی دو تیم ثامن الحجج مشهد و ستاره فروغ که قرار بود جمعه برگزار شود، پنجشنبه برگزار شد که این دیدار با نتیجه 34 بر 17 به سود نماینده مشهد به اتمام رسید. ثامن الحجج مشهد با این برد 24 امتیازی شد و بایک بازی بیشتر نسبت به فولاد مبارکه سپاهان موقتا در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.



- هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

جمعه -20/11/91

* شهرداری تبریز - صنعت مس کرمان

* ثامن‌الحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان