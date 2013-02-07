به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به مصر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران بعداز ظهر امروز به وقت قاهره در یک نشست خبری در محل دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در قاهره به سوالات متعدد خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون دورنمای روابط ایران و مصر گفت: ایران و مصر دو کشور بزرگ و در یک راستا در مسیر تعالی و کرامت انسان ها و ساختن دنیایی بهتر برای انسان ها تلاش می کنند. امروز همچنان همین مسئولیت نیز به عهده این دو کشور است.

رئیس جمهور افزود: صدها سال حاکمیت دنیاپرستان نتوانست مشکلات ملت ها را حل کند با این حال دو ملت ایران و مصر همیشه به دنبال عدالت و کرامت انسانی بوده اند و این مساله مسئولیت دو کشور را در برابر جامعه بشری پررنگ تر می کند تا با کمک یکدیگر این ماموریت را به انجام برسانند.

احمدی نژاد ادامه داد: ما باید درپی جستجوی نقاط مشترک برای ایجاد وحدت باشیم.

وی تاکید کرد: چرا باید یک اقلیت محض ثروت جهانی را در دست بگیرند و زندگی را بر اکثریت ملت های جهان تلخ کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: دیدار با مردم مصر برای من بسیار پراهمیت و ارزشمند است.

احمدی نژاد همچنین بیان کرد: طی اقامت سه روزه در مصر ملاقات های بسیار فشرده ای با شخصیت های مختلف مصری و مردم مصر داشتم و در این خصوص به یکسری نقطه نظرات مشترکی نیز دست یافتیم.

وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار خارجی پیرامون تصمیمات سازمان همکاری های اسلامی توضیح داد: سازمان همکاری های اسلامی یک نهاد مهم و تاثیرگذاری در جهان اسلام است، زیرا دربرگیرنده بخشی از مهم‌ترین کشورهای جهان است.

رئیس جمهور گفت: در جریان نشست سران کشورهای اسلامی مسائل مهم جهان اسلام و منطقه مورد بحث قرار گرفت.

احمدی نژاد افزود: مساله مهمی که در مدار بحث سران قرار داشت موضوع قدس و فلسطین بود و ما اعتقاد داریم اگر همه کشورها در کنار یکدیگر در راستای دفاع از ملت فلسطین عمل کنند رنج های ملت فلسطین سریعا پایان خواهد یافت.

وی اضافه کرد: تصمیمات مهمی در نشست سران عضو سازمان همکاری های اسلامی اتخاذ شد که دبیرخانه سازمان همکاری های اسلامی مسئولیت پیگیری این مصوبات را برعهده خواهد داشت.

رئیس جمهور در مورد روابط تجاری و گردشگری ایران و مصر تصریح کرد: در جریان سفر خود به قاهره تصمیم گرفته شد روادید برای بازرگانان و گردشگران مصری که برای دیدار از ایران تمایل دارند به صورت یک جانبه لغو روادید شود.

احمدی نژاد همچنین بیان کرد: در حال حاضر حجم تبادل اقتصادی میان مصر و ایران سالانه از 30 میلیون دلار در سال تجاوز نمی کند و این با حجم و ظرفیت های اقتصادی موجود میان دو کشور تناسب ندارد.

وی ادامه داد: من مطمئن هستم اگر روابط ایران و مصر در مسیر صحیحی قرار گیرد، حجم تبادل تجاری و بازرگانی میان این دو کشور در 10 سال آینده به 30 میلیارد دلار خواهد رسید.

رئیس جمهور گفت: ایران در زمینه علم و فناوری و گردشگری ظرفیت های فراوانی دارد و اگر سطح روابط میان دو کشور ارتقاء یابد سالانه 10 میلیون گردشگر ایرانی می توانند از مصر دیدار کنند.

احمدی نژاد افزود: ما هیچ گونه محدودیتی برای گسترش مناسبات با مصر نداریم و آماده هستیم سطح روابط را از دفتر حفاظت به سطح سفارت ارتقاء دهیم و روادید را به صورت یک جانبه لغو کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه CNNآمریکا پیرامون بحران سوریه اذعان داشت: آزادی، انتخابات آزاد و عدالت حق همه ملت ها است. هیچ کس نمی تواند حقوق ملت ها را سلب کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این حقوق از رهگذر جنگ و کشتار تامین نخواهد شد. متاسفانه شهرها در سوریه در حال تخریب شدن هستند و ملت سوریه کشته می شوند و ما با عنوان یک اصل تلاش می کنیم تا نقطه نظرات نیروهای معارض و مخالف را با دولت سوریه نزدیک کنیم تا طرفین به یک تفاهم ملی دست یابند، زیرا جنگ نمی تواند صلح پایدار را بدنبال داشته باشد.

احمدی نژاد گفت: انتخابات و تفاهم ملی می تواند صلح و امنیت را به سوریه بازگرداند و همه کسانیکه دوستدار صلح هستند و برای سوریه و حفظ وحدت سوریه تلاش می کنند با ما در خصوص برقراری صلح در سوریه همکاری کنند.

وی همچنین پیرامون وضع عراق اظهار امیدواری کرد و افزود: ملت عراق در سایه وحدت و همدلی اختلافات جزئی را کنار بگذارند و مشکلات خود را بدون دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به تفاهم برسانند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس پیرامون مذاکره با آمریکا و اظهار تمایل آمریکا برای گفتگو با ایران اظهار داشت: هر مذاکره‌ای اساسا باید به تفاهم میان طرفین منجر شود نه بر اساس تحمیل نقطه نظرات یکدیگر.

احمدی نژاد اضافه کرد: اگر آمریکا رفتار خود را نسبت به ایران تغییر دهد و اگر در عمل رفتار خود را اصلاح کند، شرایط قطعا تغییر خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه الاهرام پیرامون بحرین خاطر نشان کرد: نگاه ما به بحرین، نگاه اصولی است. آزادی و احترام حق همه ملت‌ها است. همه ملت ها حق دارند از طریق انتخابات حکومت خود را تعیین کنند و ملت بحرین از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به مصر، احمدی‌نژاد امشب به صورت جداگانه با نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر و نیز ایرانیان مقیم مصر و مصری های علاقه مند به جمهوری اسلامی ایران در محل دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره دیدار و گفتگو کرد.