برگزاری کنگره حزب اصلاح طلب اراده ملت در 27 بهمن ماه

احمد حکیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از برگزاری کنگره حزب اراده ملت در 27 بهمن داد و گفت: این کنگره به منظور انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی برگزار می شود.

وی افزود: در این کنگره برخی از احزاب و چهره های شاخص اصلاحات حضور خواهند داشت.

دبیرکل حزب اراده ملت همچنین در پاسخ به این سوال که سخنران ویژه کنگره حزب اراده ملت چه کسی است؟ گفت: در روزهای آینده سخنران مشخص خواهد شد.

بنابراین گزارش حزب اراده ملت یکی از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. این شورا در تاریخ 27 دی ماه قصد برگزاری همایشی به منظور چگونگی ورود به انتخابات داشت که بدلیل برخی از مشکلات همایش خود را لغو کرد.