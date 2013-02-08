به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال دشتستان که تیمی منسجم و یک دست است متاسفانه امسال نتوانست به فینال این دوره از رقابت ها راه یابد و در مرحله پلی آف از تیم ساحل نشینان شکست خورد تا در رده بندی این مسابقات به مصاف تیم جوان و خوش آتیه دریانوردان بوشهر برود.

تیم بسکتبال کنگان نیز که عنوان قهرمانی سال گذشته را با خود به یدک می کشد، امسال برای دفاع از این عنوان خود رودرروی تیم قدرتمند ساحل نشینان قرار می گیرد

گفتنی است تیم بسکتبال کنگان در مرحله مقدماتی یک بار از سد تیم ساحل نشینان گذشته است و ساحل نشینان برای جبران شکست قبلی تمام توان خود را خواهد گذاشت.

رئیس هیئت بسکتبال استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جمعه 20 بهمن راس ساعت 16و30 دقیقه شاهد رقابتی دیدنی رده بندی میان تیم‌‌های دریانوردان و دشتستان و در ساعت 18و30 دقیقه نیز شاهد جدال حساس فینال بین تیم ساحل نشینان بوشهر و هیئت بسکتبال کنگان خواهیم بود.

علی رستم جبری اضافه کرد: در صورت قهرمانی هر تیم در این دوره از مسابقات آن تیم به مسابقات کشوری راه خواهد یافت.

مربی تیم بسکتبال شهرستان کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل تیم خود برای دیدار فینال خبر داد و افزود: تیم بسکتبال کنگان که امسال با مهره های بومی پا به این دوره از مسابقات گذاشته است تنها به قهرمانی در فینال فکر می کند و با توجه به حضور تیم کنگان در گروه سخت تر از این مسابقات خوشبختانه توانستیم به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کنیم.

حبیب بحرپیما افزود: علی‌رغم بهره بردن تیم ساحل نشینان از بازیکنان لیگ یکی، اما تیم کنگان در مرحله مقدماتی این تیم را شکست داد.

وی افزود: بازیکنان تیم ساحل نشینان از سابقه بالایی در بسکتبال برخوردارند اما تیم کنگان نیز به اتکا به مهره های خود و خنثی کردن حملات و ضدحملات این تیم امید به قهرمانی دارد.

بحرپیما افزود: با توکل به خداوند و همت بازیکنان تیم و به امید نمایش گذاشتن یک بازی دیدنی در مرحله فینال با دست پر به شهرستان کنگان باز خواهیم گشت.

رئیس هیئت بسکتبال شهرستان کنگان نیز گفت: سطح کیفی این دوره از مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های استان بوشهر بسیار بالا بود و جای تقدیر دارد که هیئت بسکتبال استان بوشهر با تحمل تمامی سختی ها به راه خود ادامه می دهد و به همه تیم های شهرستانی توجه کافی دارد.

سعید صفایی با دعوت از هم استانی‌ها برای تماشای دیدار پایانی و رده بندی، افزود: خوشبختانه بسکتبال شهرستان کنگان سیر صعودی و رو به رشدی داشته است و این نمودار رشد طی سال های اخیر بیشتر نمایان بوده است.

وی افزود: امیدواریم تیم بسکتبال کنگان مانند سال گذشته به عنوان قهرمانی دست یابد و افتخاری دیگر برای بسکتبال شهرستان کسب نماید.

صفایی گفت: بسکتبال کنگان در صورت قهرمانی و راهیابی به مسابقات کشوری نیازمند حمایت مسئولان و شرکت های موجود در پارس جنوبی است و همه مردم در این خصوص از دولت و وزارت نفت انتظار دارند که به نحو احسن از استعداد های شهرستان کنگان حمایت کنند.

وی ابراز داشت: تیم‌های کنگان پس از کسب موفقیت‌های گوناگون در رده‌های مختلف از حمایت شرکت‌های مستقر در پارس 1 و پارس 2 بی نصیب می مانند و مانند گذشته به علت بن‌بست‌های مالی راه به جایی نمی‌برند و مجدداً باید در مسابقات استان بوشهر درجا بزنند.

رئیس هیئت بسکتبال کنگان در پایان گفت: از حمایت های مدیر و کارکنان شرکت پتروپارس و مدیریت پردیس علم و فناوری کنگان در خصوص حضور تیم کنگان در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های استان بوشهر قدردانی می کنم و امیدوارم با تعامل بهتر و آشتی شرکت های مستقر در منطقه با مدیران شهرستان کنگان روند رو به رشد و توسعه این شهرستان شتاب بیشتری بگیرد و مقوله ورزش نیز از مسائلی است که به فضای این شهرستان طراوت بیشتری خواهد بخشید.