انهدام باند سارقان تجهیزات برق و مخابرات و کشف 13 فقره سرقت در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادی اظهار داشت: در پی دریافت پرونده ای مبنی بر وقوع چند فقره سرقت کابل، تجهیزات برق و مخابرات از کلانتری 18 باغستان موضوع بطور جدی در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: با وصول پرونده دیگری مبنی بر دستگیری سه نفر مظنون به سرقت تجهیزات برقی از کلانتری 18 باغستان با همکاری اداره برق شهرستان شهریار و بررسی شیوه و شگرد سارقان، از متهمان دستگیر شده به صورت فنی و تخصصی تحقیق که با بررسی سوابق کیفری و ارائه دلایل و مدارک جرم به 13 فقره سرقت تجهیزات برق و مخابرات اعتراف کردند.



سرهنگ خدادادی اعلام کرد: در بررسیهای به عمل آمده از همدستان مشخص شد متهم ردیف پنجم از پیمانکاران اداره برق بوده و با در اختیار داشتن کلید تابلو ترانس های برق با کمک سایر همدستانش اقدام به سرقت تجهیزات برقی می کرده است.گفتنی است، متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سارقان بعنف، تحت پوشش مسافربر در غرب استان تهران



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از دستگیری سه سارق زورگیر در چهاردانگه خبر داد و گفت: این سه متهم تحت پوشش مسافربر، اقدام به سرقت از شهروندان می کردند.

سرهنگ حمدالله نورائی افزود: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیس 110 شهرستان مبنی بر زورگیری وجوه نقد و تلفن همراه وی توسط راننده خودرو مسافربر و همدستان وی در چهاردانگه، بلافاصله اکیپی از ماموران گشت کلانتری چهاردانگه به محل اعزام شدند.



وی ادامه داد: ماموران انتظامی پس از حضور در محل با راهنمائی مالباخته مشخصات سارقان را بدست آورده و با اعلام به تمامی واحدهای گشتی در خصوص زورگیری از سوی سه سرنشین یک خودروی سواری، اقدامات ماموران این کلانتری برای شناسایی متهمان آغاز شد.



سرهنگ نورائی افزود: پس از شناسایی سارقان، بلافاصله با هماهنگی های انجام شده ماموران ضمن اجرای طرح مهار در این محدوده موفق شدند طی یک تعقیب و گریز چند دقیقه ای خودروی متهمان را متوقف و هر سه سرنشین آن که قصد فرار با پای پیاده را داشتند، دستگیر و بازداشت کنند.

اعتراف سارق محتویات داخل خودرو به 10 فقره سرقت در اسلامشهر



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر سارق محتویات داخل خودرو دستگیر و به 10 فقره سرقت اعتراف کرد.



سرهنگ حمدالله نورایی ادامه داد: در پی اخبار رسیده مبنی بر وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در یکی از مناطق شهرستان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.



این مسئول عنوان کرد: با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی شگرد سرقت نهایتا پس از بدست آوردن سرنخ های لازم سارق شناسایی و به همراه ابزار و آلات جرم در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.



انهدام 2 باند سارقان با 238 فقره سرقت در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام دو باند بزرگ سارقان و کشف 238 فقره سرقت خبر داد و گفت: سارقان در استان های تهران و البرز اقدام به سرقت می کردند.

سرهنگ ناصر اصلانی افزود: در پی وصول اخباری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت در حوزه استحفاظی این فرماندهی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.



وی با بیان اقدامات ویژه پلیس و بررسی شیوه و شگردهای سرقت متهمان عنوان کرد: با پیگیری های پلیس و بررسی اظهارات مالباختگان و شاهدان دو متهم دستگیر شدند .



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ادامه داد: در تحقیقات علمی و پلیسی به عمل آمده، متهمان به 238 فقره سرقت اعتراف و محل های اختفای اموال مسروقه و نیز محل های سرقت شناسایی شد.



سارق حرفه ای با 71 فقره سرقت در غرب استان تهران به دام پلیس افتاد

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: با تلاش مأموران سارق حرفه ای با 30 فقره سرقت خودرو، 40 فقره محتویات داخل خودرو و محتویات یک عدد گاوصندوق پمپ بنزین که در سطح شهرستانهای استان تهران بصورت گسترده ای اقدام به سرقت می کرد دستگیر و روانه زندان شد.



سرهنگ منصور خدادادی افزود: درپی دریافت پرونده ای از کلانتری 18 باغستان مبنی بر دستگیری یک نفر سارق خودرو بنام "علی- ل" فرزند داود ساکن تهران با هماهنگی مقام قضایی، موضوع جهت انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.



این مسئول عنوان کرد: در ابتدا متهم که دارای سوابق کیفری بوده منکر هرگونه اعمال خلاف قانون شده ولی در بررسی های فنی و تحقیقات علمی پلیس مشخص شد نام اصلی وی "امید - د" بوده و در بازجویی های به عمل آمده به سرقت 30 دستگاه خودرو پراید و 40 فقره سرقت داخل خودرو از کلان شهر تهران و یک گاوصندوق پمپ بنزین حاوی چک، وجه نقد و کارت سوخت از شهرستان دماوند اعتراف کرد.



کشف سوخت قاچاق به ارزش 115 میلیون و 500 هزار ریال در رباط کریم

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با اشاره به استمرار طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، از کشف دو محموله سوخت قاچاق به ارزش 115 میلیون 500 هزار ریال و دستگیری چهار نفر قاچاقچی خبر داد.



سرهنگ ابراهیم حسن آبادی گفت: در ادامه استمرار طرح های مبارزه با قاچاق کالا وسوخت در این شهرستان، ماموران انتظامی موفق شدند طی دو مرحله اجرای طرح دو محموله سوخت قاچاق را به ارزش 115 میلیون و 500 هزار ریال کشف و ضبط کنند.



این مقام مسئول افزود: در این رابطه دو دستگاه تریلر حمل سوخت توقیف و چهار نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند.