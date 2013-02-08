برگزاری 40 ویژه برنامه دهه فجر در کانون های فرهنگی مساحد فریدونکنار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بسیاری از دستاوردهای انقلاب را به برکت وجود حضرت امام خمینی (ره) دانست و گفت: یکی از ویژگی هایی که میتوانیم برای انقلاب اسلامی ایران ترسیم کنیم، فراگیر شدن آن بود.
وی با اشاره به انقلاب هایی مانند انقلاب فرانسه در بعد اقتصادی و روسیه، انقلاب اسلامی را متفاوت در بعد ریشهای و دینی دانست و تصریح کرد: امام به عنوان یک رهبر مذهبی جلو آمد و مردم هم به عنوان داوطلب مذهب دنبال امام را گرفتند.
ابراهیمی افزود: امروز انقلاب اسلامی تنها مربوط به جمهوری اسلامی نیست بلکه در مصر، یمن، سوریه و لبنان مردم بیدار شدهاند و فهمیدند که زیر بار ستم زندگی کردن ننگ بوده و بیعدالتی ظلم بر انسانیت است.
اعلام ویژه برنامه های فرهنگی دهه فجر در بابلسر
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، گفت: برگزاری نشست سیاسی با موضوع نقش انقلاب، همایش بیداری اسلامی و دیدار با خانواده شهدا و گلباران مزار شهدا از جمله برنامه های کانون های فرهنگی و هنری بابلسر است.
محمد فوقی، وفادار بودن مردم به انقلاب را از ویژگیهای انقلاب دانست و گفت: در انقلابهای دیگر مردم ممکن است برای مسائل اقتصادی قیام کنند اما امروز ملت ایران به خاطر مذهب، پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند و به خاطر اسلامی بودن حضور در صحنه را لازم می دانند.
وی با بیان اینکه در صحرای کربلا یاران امام حسین (ع) پشتیبان وی بودند، اظهار کرد: امروز هم مردم ما پشتیبان ولایت فقیه، اسلام ناب و پشتیبان راه شهدای خود هستند.
دیدار اعضای کانون فرهنگی و هنری بایع کلایی نکا با بیت ایت الله کوهستانی
مسئول کانون فرهنگی و هنری مرحوم بایع کلایی شهرستان نکا گفت: فعالان و اعضای این کانون امشب ۱۹بهمن به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارکه فجر از بیت آیت الله کوهستانی دیدار می کنند.
مصطفی قنبری افزود: همزمان با دهه فجر دیداری با بیت آیت الله محمد کوهستانی از علما و عرفای مازندران جهت تجدید بیعت با این عارف بزرگ برای اعضای کانون فرهنگی و هنری مرحوم بایع کلایی شهرستان نکا ترتیب داده شد.
وی اظهار داشت: این دیدار با حضور فرزند آن مرحوم و فعالان و اعضای کانون فرهنگی و هنری مرحوم بایع کلایی شهرستان نکا در خصوص سیره آن عارف بزرگ و نقش جوانان و روحانیت در پیروزی انقلاب برگزار می شود.
برگزاری 40 ویژه برنامه دهه فجر در کانون های فرهنگی مساحد فریدونکنار
فریدونکنار - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: ۴۰ برنامه فرهنگی به مناسبت دهه فجر در کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان فریدونکنار برگزار می شود.
