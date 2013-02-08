مسئولان شرایط سرمایه گذاری در مرزن آباد را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علیخانی عصر پنجشنبه در مراسم کارخانه ایلیا استیل مرزن آباد اظهار داشت: مسئولان باید شرایط را برای سرمایه گذاران مهیا سازند تا این افراد بتوانند با انگیزه بیشتر در اقتصاد غیر نفتی سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی کارخانه داران و سرمایه گذاران در خط اول قرار دارند و امیدواریم این افراد از سرمایه خود که به عنوان یک امانت از سوی خداوند بزرگ به آنها اهدا شده بتوانند در راه توسعه و شکوفایی کشور به کار گیرند.

علیخانی گفت: سرمایه گذاران باید به عنوان دیده بان کشور باشند و با درایت خود پیش بینی های لازم را برای چند سال آینده انجام دهند و نیازهای کشور را بررسی و در راه تولید آن گام بردارند.

فعالیت 21 کارخانه در شهرک صنعتی مرزن آباد



مدیر شهرک صنعتی مرزن آباد نیز با بیان اینکه شهرک صنعتی مرزن آباد با 31 هکتار زمین و داشتن 21 کارخانه برای 477 نفر شرایط اشتغالزایی را فراهم کرده است گفت: امیدواریم در آینده نزدیک 31 هکتار زمین به مجموعه شهرک اضافه شود تا این منطقه به عنوان قطب صنعت در استان مازندران مطرح باشد.

رهبر، افزود: از تلاشهایی که حاج علی مالامیری با درایت و توانمندی خود در شهرک صنعتی در سال تولید ملی توانسته چنین کارخانه بزرگی را احداث و راه اندازی کند تقدیر می شود.

تقویت تولید ملی در منطقه



محسن مالامیری، مدیر کارخانه ایلیا استیل مرزن آباد اظهار داشت: امیدورایم این کارخانه بتواند در راستای منویات رهبری معظم انقلاب گام بردارد و با تولیدات خود گوشه ای از نیازهای مردم خوب ایران و به خصوص شمال کشور را فراهم کند.

شعبه ایلیا استیل در مرزن آباد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با زیربنای هزار و 500 متر مربع در زمینه تولید اجاق گاز با کیفیت، هود و سینک گام های بزرگ و اساسی برمی دارد.

این کارخانه روزانه 200 عدد هود، 250 عدد اجاق گاز و 400 عدد سینک تولید می کند و علاوه بر آن برای بیش از 50 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر هم غیر مستقیم شرایط اشتغالزایی فراهم کرده است.

مدیریت این کارخانه بزرگ در صدد است در آینده علاوه بر تامین نیازهای داخل شرایط صادرات تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس فراهم کند.

