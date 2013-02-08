سیمرغ با درخواست مادر شهید کشوری/ اعتبار 600 میلیاردی زهکشی اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر پنجشنبه در مراسم ارتقا بخش کیاکلا به شهرستان سیمرغ با اشاره به اینکه سیمرغ یک معنی نمادین و سمبلیک در ادبیات فارسی، تمثیل پرنده ای بلند پرواز است، اظهار داشت: سیمرغیان ویژگی مردان و زنان سرزمین خداوند و با معرفتی که سیمرغ صفت هریک نگهبان انقلاب آسمانی امروزجمهوری ایران هستند.

وی به والده امیرخلبان احمد کشوری و برادرش محمد اشاره کرد و افزود: مادری که دو فرزند خود را به انقلاب اسلامی تقدیم وبرای خدمت رسانی به مردم از هیچ کاری دریغ نمی کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه از ویژگی های نظام مقدس جمهوری اسلامی وحدت، اخوت، مهربانی ، مهرورزی، عدالت خواهی است، اذعان داشت: غبار تفرقه و اختلاف قبل از جامعه، جان وروح را فرا می گیرد.

کیاکلا حد نصاب شهرستان نداشت



طاهایی گفت: از نظر تقسیمات کشوری کیاکلا جمعیت حد نصاب شهرستان را نداشت، اما با درخواست والده شهید کشوری، رئیس جمهور و دولت در بیت شهید کشوری به این درخواست جواب مثبت دادند.

وی از فرماندار شهرستان جدید التاسیس سیمرغ خواست تا برای توسعه و آبادانی این شهرستان با مشارکت و همفکری مردم، مدیران دستگاههای اجرایی، امام جمعه شهرستان اتحاد و هماهنگی داشته تا بودجه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود.

وی به انتخابات سال آینده اشاره کرد و گفت: فرد یا افرادی را برای مسئولیت اجرایی انتخاب کنید که با مفاهیم انتخاباتی آشنا باشند.

تاکید بر شناسایی چاههای مزارع کشاورزی



طاهایی با اشاره به اینکه 100 هکتار اراضی استان از غرقاب شدن نجات پیدا کردند، اظهارداشت: برای زهکشی اراضی کشاورزی 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی به شناسایی چاههای درون مزارع کشاورزی برای پرورش ماهی قزل آلا در استان اشاره کرد و افزود: تاکنون در استان 500 چاه برای پرورش ماهیان قزل آلا شناسایی شد.