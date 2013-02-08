به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌رضا پیریایی در آخرین دور از سلسله برنامه های بازدید میدانی از مناطق شهری و بخش‌های استان، روز پنجشنبه از مناطق 4 و 8 شهر قم، بازدید کرد.



وی در ابتدای این بازدید یکروزه که معاونین و مدیران ارشد استان نیز حضور داشتند، در گلزار شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) حضور یافته و با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، به مقام شامخ 14 شهید گمنام این محل ادای احترام کرد.



تسریع در عملیات اجرایی یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) قم



استاندار قم سپس از پروژه های عمرانی مهم مناطق 4 و 8 شهر قم بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت و موانع و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.



وی در بازدید از عملیات اجرایی احداث یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی، به کندی عملیات اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی ساخت یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) قم باید با سرعت بیشتری انجام شود.



پیریایی با اشاره به حضور گسترده مردم قم و زوار در این مکان مقدس برای زیارت قبور شهدا افزود: احداث یادمان و طرح ساماندهی این محل باید هرچه سریعتر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.



پل جمهوری کاهش دهنده ترافیک شهر قم



استاندار قم همچنین در بازدید از پروژه تقاطع غیر هم سطح و مجموعه پل های بلوار جمهوری، تسهیل عبور و مرور شهری و کاهش بار ترافیکی میادین اطراف ایجاد ارتباط دوسویه بین مناطق شهرداری را از اهداف اصلی این پروژه دانست و بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کرد.



استاندار قم در ادامه با حضور در منطقه پردیسان، از پروژه های مسکن مهر و تقاطع غیر هم سطح ورودی پردیسان بازدید کرد.



تاکنون 18 هزار واحد مسکن مهر در قم احداث شده است



پیریایی با ابراز رضایت از روند پیشرفت طرح های مسکن مهر استان، گفت: از مجموع 39 هزار تعهد استان، تاکنون بالغ بر 18 هزار واحد مسکن مهر احداث و به متقاضیان واگذار شده است.



وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تامین تاسیسات زیربنایی و آماده سازی معابر اصلی و فرعی واحدهای مسکن مهر استان، از افتتاح 6 هزار واحد مسکن مهر ظرف اواخر سال جاری و با حضور مقامات عالی کشور خبر داد.



استاندار قم همچنین تقاطع غیر هم سطح پردیسان را از دیگر طرح‌های مهم و اساسی منطقه پردیسان دانست و گفت: این طرح با هدف تسهیل ترافیک جاده‌ای این مسیر و ایجاد راه‌های دسترسی مناسب به پردیسان در حال اجراست که انتظار داریم عملیات اجرایی این پروژه عظیم با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.



افتتاح دو طرح آموزشی و خدماتی در مناطق 4 و 8



همزمان با حضور استاندار قم در مناطق 4 و 8 شهر قم، دو طرح آموزشی و خدماتی در این مناطق به بهره برداری رسیدند.

مدرسه راهنمایی شهدای شلمچه شهرک شهید زین الدین جزو مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم است که در زیربنایی حدود 1700 متر مربع و اعتبار 700 میلیون تومان طی مدت 9 ماه احداث شده است.



پیریایی در حاشیه افتتاح این مجموعه آموزشی و در جمع دانش آموزان با قدردانی از تلاش دست اندرکاران و فعالان عرصه تعلیم و تربیت استان، گفت: پیام حضور من در این مکان، این است که مجموعه مسولان استان، شما دانش آموزان را آینده سازان مملکت دانسته و با تمام وجود در مسیر تقویت امکانات آموزشی گام بر می دارند.



ضرورت توجه به نیازهای شهری پردیسان



بازارچه روز شهرداری پردیسان دیگر طرحی بود ک حضور مسولان به بهره برداری رسید.



استاندار قم در حاشیه افتتاح این پروژه با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای شهری پردیسان گفت: پردیسان به عنوان یکی از مراکز مهم ثقل جمعیتی استان، نیازمند تامین خدمات شهری بوده و امیدواریم با ایجاد چنین مراکزی در آینده، شاهد گسترش روزافزون این قبیل خدمات در منطقه باشیم.



دستگاه‌های فرهنگی، پیشگام تحقق مدنیت اسلامی قم



پیریایی در ادامه برنامه‌های خود، در نشست هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی مناطق 4 و 8 در مجموعه فرهنگی هنری مفید شرکت کرد و در سخنانی با اشاره به برگزاری این نشست در مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان، گفت: این مسئله بیانگر نقش و جایگاه مهم این نهاد آموزشی و تربیتی است.



وی تشکیل نشست هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی را مثبت با نتایج ارزشمند توصیف کرد و گفت: در این جلسات مطالب و نکات ارزنده ای مطرح شده است که در قالب 100 نکته کلیدی گردآوری و به عنوان محور مباحث فرهنگی و تربیتی استان پیگیری خواهد شد.



استاندار، توسعه قم متناسب با ظرفیت ها و مزیت های آن را از رویکرد های جدی استان برشمرد و افزود: تشکیل چنین نشست هایی به شناخت این ظرفیت ها کمک خواهد کرد.



پیریایی با بیان این که قم بر اساس سند چشم انداز توسعه در افق 1404 باید به الگوی مدنیت اسلامی تبدیل شود، گفت: آموزش و پرورش و دستگاه های فرهنگی استان باید در تحقق این مهم پیشگام باشند.



دیدار مردمی استاندار قم با اهالی منطقه پردیسان



استاندار قم در ادامه برنامه های یکروزه بازدید از مناطق 4 و 8، در مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) پردیسان حضور یافت و ضمن اقامه نماز جماعت و دیدار صمیمی با اهالی، از نزدیک مسائل و مشکلات این منطقه را مورد بررسی قرار داد دیدار و گفت و گو کرد.



پیریایی طی سخنانی در جمع نمازگزاران این مسجد، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم گفت: یک دور کامل بازدید از هشت منطقه شهر و پنج بخش استان، تجربه خوبی بود که امیدوارم زمینه تسریع خدمات رسانی به مردم و رفع نواقص و مشکلات را فراهم نماید.



وی با بیان این که در جریان بازدیدها به شناخت کاملی از مجموعه مسائل و مشکلات مناطق و بخش ها از جمله منطقه پردیسان رسیدیم، به تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مناطق اشاره و تصریح کرد: موارد احصا شده را علاوه بر جلسات شورای برنامه ریزی ویژه مناطق، از طریق دستگاه های ذیربط ملی و استانی پیگیری خواهیم کرد.



در این مراسم امام جماعت مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) نیز طی سخنانی ضمن خیرمقدم به مسولان، از توجه استاندار قم، به مسائل و مشکلات مناطق محروم و کم برخوردار شهر به ویژه منطقه پردیسان، قدردانی کرد.



نشست با مشاوران امور ایثارگران، جلسه با بانوان نخبه و شاخص، تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در محل، دیدار عمومی با اهالی و تجلیل از مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی سایر برنامه‌های بازدید یکروزه استاندار قم از مناطق 4 و 8 بود.

