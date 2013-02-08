به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر پنجشنبه در مراسم راه اندازی فرمانداری تازه تاسیس سیمرغ در کیاکلا اظهار داشت: زمینه ظهور امام زمان (عج) توسعه، آبادانی و رشد ایران اسلامی است.

نماینده مرد قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخاب روسای ادارات شهرستان از افراد فرهیخته منطقه باشد، اظهارداشت: نمایندگان مجلس خواهان انتخاب درست برای توسعه و آبادانی شهرستان با مشارکت و همدلی مسئولان و امام جمعه هستند.

وی با بیان اینکه انتخاب مدیران یک امر اجرایی بوده و سیاسی نیست، تصریح کرد: باید مسئولان شهرستان برای انتخاب مدیر ان تصمیم بگیرند و با نمایندگان تماس برقرار نکنند.

حسینی با اشاره به اینکه سازش با آمریکا، ارزانی نمی آورد، افزود: با همدلی و اتحاد بر دشمن پیروز می شویم.

ارتقا کیاکلا به برکت خونهای شهدا



کمال علی پور، دیگر نماینده حوزه انتخابیه قائم شهر در این مراسم اظهار داشت: دهه فجر امسال با همه سالهای گذشته متفاوت است.

وی بیان داشت: توسعه کشور به برکت خون شهدا و حضور یکپارچه مردم در همه ابعاد با وجود تحریم ها روزافزون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نقش امام و شهدا برای توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اشاره و تصریح کردم: کیاکلا به برکت خون شهدا و 150 شهید شهرستان ارتقا پیدا کرده و امیدواریم با مشارکت عاقلانه،معنی دار و اتحاد و همدلی در جهت رشد و توسعه آن گام برداشت.

در این مراسم علی اصغر میرزایی به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان جدید التاسیس سیمرغ منصوب شد.

میرزایی پیش از این در سمت معاون مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران فعالیت داشته است.

