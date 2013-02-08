استکبار همواره در صدد توطئه علیه ایران/ حضور حماسی مردم در 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت یادواره 18 شهید پایگاه آیت الله جوادی آملی در جوار امامزاده قاسم (ع) آمل با اشاره به اینکه ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر پایه مکتب اسلام بود و قیام امام خمینی برای برپایی مکتب اسلام در ایران اسلامی بوده است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مادی نبود و برای دست یابی به بصیرت اسلامی شکل گرفت.



وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ایادی استکبار هر روز با طرح ریزی ترفندهای گوناگون در صدد مقابله با تفکر مکتب اسلامی ایران و سرنگونی آن بودند، تاکید کرد: نسل جوان ایران اسلامی اکنون با همان اراده و عزم شهادت طلبی وایستادگی در برابر زورگویان ترسی ندارد و از مکتبی که امام راحل پایه گذار آن بوده، پاسداری خواهند کرد.



رئیس شورای عالی استانهای کشور، عزم شهادت طلبی و پافشاری ملت ایران برای ایستادگی بر سرمواضع انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را سبب عصبانیت دشمنان از جمهوری اسلامی دانست.



چمران گفت: تا زمانی که عزم شهادت طلبی وایستادگی در ملت ایران باشد، هیچگاه ملت در مقابل دشمنان ترسی نخواهد داشت.



وی افزود: با اراده مستحکم ملت ایران در سی و چهار سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون ضعف در مواضع انقلاب اسلامی نداشته و با هدایت رهبری نخواهد داشت.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم هوشیار ایران اسلامی با حضور پرشور و انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن رمز اتحاد ملت را به نمایش جهانیان خواهند نشاند، تصریح کرد: جنگ نابرابری که اکنون از سوی استکبار علیه ملت ایران به راه افتاده، نهایت آن به پیروزی برای مردم کشور ختم خواهد شد.



شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله با عراق، هزار و 29 شهید تقدیم نظام کرده است.