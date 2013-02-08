ورزشکاران اسلامشهری از مسابقات فجر 91 استقبال چشمگیری داشتند

حمید ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره هیئت تنیس روی میز یکدوره مسابقه انتخابی دهه فجر جهت حضور در مسابقات استانی در سالن تنیس روی میز نصری واوان برگزار کرد که در این مسابقه 30 نفر بازیکن زیر 17 سال حضور داشتند و در مرحله اول به صورت گروهی و در مرحله دوم به صورت حذفی انجام شد که در پایان سهند حقدوست مقام اول ، سعید رزم آرا مقام دوم و علیرضا داداش پور مقام سوم و مجتبی ناصری نیا مقام چهارم را کسب کردند.



ترابی برگزاری مسابقات رزم آوران را از دیگر برنامه های جشنواره فجر 91 اعلام کرد و افزود: یکدوره مسابقه رزم آوران در رده سنی نونهالان و نوجوانان در سالن ورزشی امام خمینی اسلامشهر برگزار شد که تعداد 97 نفر شرکت کننده حضور داشتند و در پایان به نفرات برتر جوایز و حکم و مدال اهدا شد.

وی ادامه داد: مسابقات دو همگانی به همراه همایش بزرگ دوچرخه سواری و با حضور 900 نفر شرکت کننده در کمربندی جنوبی اسلامشهر به مساحت 800/6 کیلومتر و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر برگزار شد و به نفرات اول تا سی ام دو همگانی جوایز نقدی به مبلغ 30 میلیون ریال اهدا شد همچنین به تعداد 34 نفر جوایز نقدی و جوایز نفیس ورزشی و خانگی به قید قرعه اهدا شد.