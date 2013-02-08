به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی پنجشنبه‌شب در جمع بسیجیان روستای آب‌طویل با تبریک دهه مبارک فجر، اظهار داشت: اسلام‌گرایی، وحدت و انسجام و پیروی از رهبری، سه عامل مهمی است که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است.

وی اسلام‌خواهی و طلب ارزش‌ها و مبانی ناب اسلامی را به عنوان مبنای حرکت مردم ایران اسلامی در مسیر پیروزی انقلاب عنوان کرد و بیان داشت: بر خلاف انقلاب‌های جهان معاصر که برای کسب مال و مکنت قیام کرده‌اند، آزادی‌خواهان ایران اسلامی هیچ وقت به دنبال نان و مسکن نبوده‌اند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: امروز انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و عزت است و پیوند محکم مردم با ولایت این عزت واقتدار را هر روز گسترده‌تر و بیشتر می‌کند.

رضائی در ادامه با اشاره به تحولات و توطئه‌های جهانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز جبهه باطل با تمام ظرفیتش در برابر جبهه حق قرارگرفته است و لذا ما باید بیاندیشیم و فکر کنیم که در این تقابل حق و باطل وظیفه ما چیست و چه نقشی را باید در جبهه حق ایفا کنیم تا بر قدرتش اضافه ودشمنانش را مایوس کنیم.

برخی افراد مدعی باید درس دشمن‌شناسی را مرور کنند



وی ادامه داد: وقتی به این همه عزت و اقتدار نظام اسلامی می‌نگریم و وقتی به شکست‌های پی‌درپی نظام سلطه در مقابل این نظام مقدس و مردمی می‌نگریم به انقلاب، امام و مردممان افتخار می‌کنیم ولی بعضی وقت‌ها می‌گوییم ای کاش برخی از افراد مدعی، درس دشمن شناسی را در مکتب امام سید علی فرا بگیرند و مروری دوباره کنند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در ادامه با اشاره به قضایای اخیر مجلس و دولت گفت: امروز دو جریان فتنه و انحراف پیوندی نامبارک یافته و با پوست اندازی جدید سعی می‌کنند هزینه‌هایی، سیاسی،اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده و مردم را نسبت به مسئولان بد بین کنند.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: از این رو می‌طلبد مسئولان محترم و خدمتگذار در خط ولایت، مراقب توطئه‌ها و ترفندهای فتنه‌گران و منحرفین باشند و نگذارند که با این ترفندها انقلاب و دستاوردهای آن دچار خدشه‌ای شود.