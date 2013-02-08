حضور پررنگ شیعه و سنی در راهپیمائی 22 بهمن کنگان

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک و گرامی‌داشت دهه فجر اظهار داشت: دهه فجر مظهر و تبلور پایمردی، اعتقادات و اسلامیت جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در راهپیمائیی 22 بهمن اضافه کرد: 22 بهمن نشانگر پیوند عمیق مردم با ولایت فقیه و اثبات حقانیت همه اعتقادات اسلامی است.

فرماندار کنگان اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال شرایط حساس تری نسبت به قبل حکم فرما است، لذا حضور حداکثری مردم در صحنه راهپیمایی 22 بهمن می تواند نقشه ها و توطئه های دشمنان انقلاب را نقش بر آب کند.

یزدان شناس با تاکید بر لزوم حضور گسترده مردم در این آئین، ادامه داد: مردم را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای رقم زدن یک حماسه دیگر در 22 بهمن دعوت می کنیم.

وی تصیح کرد: مردم شیعه و سنی جنوب استان به عنوان حافظان خلیج فارس مانند تمام مردم استان بوشهر و کل کشور در روز 22 بهمن برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب، نظام و مقام معظم رهبری در صحنه حضور خواهند یافت تا یک بار دیگر به دشمنان این نظام بفهمانند که مردم تا آخرین نفس پشتیبان این نظام و ولایت فقیه هستند.

فرماندار کنگان در ادامه خاطرنشان کرد: در دهه فجر 128 پروژه افتتاحی و 38 پروژه آغاز عملیات اجرایی داریم.

وی تصریح کرد: پروژه های افتتاحی ما در حدود 66 میلیارد تومان و پروژه آغاز عملیاتی ما طی دهه فجر در شهرستان کنگان نیز 36 میلیارد تومان است.