به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌رضا پیریایی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که ویژه مناطق 4 و 8 شهری قم در مجموعه آموزشی هدایت قم برگزار شد گزارشی از بازدید های صورت گرفته از این مناطق شهری قم ارائه داد و گفت: این بازدید ها مبنای خوبی برای اتخاذ تصمیم در شورای برنامه ریزی است.



وی ضمن تشکر از تمامی دستگاه‌های استان از حیث وحدت به وجود آمده برای انجام مطلوب پروژه‌ها و خدمت به مردم اظهار داشت: اکنون استان در تراز خوبی از همکاری قرار دارد.



اختصاص 150 میلیون تومان جهت تکمیل یادمان شهدای گمنام



استاندار قم گفت: یکی از بازدیدهایی که امروز صورت گرفت مربوط به یادمان شهدای گمنام بود که قرار شد برای تکمیل این یادمان که در آن بحث ارزش ها مطرح است مبلغ 150 میلیون تومان اختصاص یابد و ظرف مدت 15 روز اقدامات مربوط به آن انجام شود.



بهره برداری از 6 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال



وی در ادامه به بازدید از پروژه های مسکن مهر استان قم اشاره کرد و گفت: باید کارهای مربوط به 6 هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری استان انجام شود تا بتوانیم در دهه سوم اسفند ماه این واحد ها را افتتاح کنیم.



توصیه به مسجد محوری و اهدای کمک‌های فرهنگی به 30 مسجد استان



پیریایی در ادامه با بیان اینکه باید مسجد محوری را در پیشرفت استان در نظر بگیریم گفت: توصیه این است که برنامه ای در نظر گرفته شود که هیئت امنای مساجد استان به ویژه مساجدی که تازه تاسیس شده اند از افرادی انتخاب شوند که بتوانند خدمت کنند.



وی اضافه کرد: برنامه‌ای در نظر داریم تا به 30 مسجد نمونه استان کمک های فرهنگی داشته باشیم.



استاندار قم با بیان اینکه از 432 پروژه شهری 202 پروژه مربوط به شهرداری قم است اظهار داشت: اگر بخواهیم از نظر وزنی پروژه‌های شهری را بررسی کنیم وزن شهرداری در پروژه‌های شهری بالاتر می‌رود و بر این اساس باید به شهرداری کمک بیشتری صورت گیرد.



پیریایی در پایان خبر خوش اتمام پروژه آبرسانی به قم تا پایان سال جاری را اعلام کرد و گفت: کمتر از یک هفته دیگر عملیات رها سازی آب شور شروع خواهد شد و بعد از آن در اوایل اسفندماه انتقال آب شیرین از طریق لوله آغاز می‌شود و این کار تا 20 اسفند ادامه خواهد داشت.



وی از خروج دستگاه TBM تا 15 اسفند ماه از تونل انتقال آب به قم خبر داد و گفت: با عملیات آب گیری سد پانزده خرداد از آب سرشاخه‌های دز در اواخر اسفند ماه، در واقع پروژه آبرسانی به قم تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد و کل سال 92 آب یکنواخت شیرین به مردم استان قم عرضه خواهد شد.

