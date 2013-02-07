تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیستم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و هشتم فوریه سال 2013 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* تراکتورسازی تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* فولاد خوزستان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان اصفهان ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران ـ راه‌آهن تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- روز دوم از مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تهران پیگیری می‌شود:

* ایران - عراق (ساعت 15)

* لبنان - اردن (ساعت 17)

- نشست خبری منصور ابراهیم‌زاده سرمربی نفت تهران و یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* ثامن‌الحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان

* شهرداری تبریز - صنعت مس کرمان