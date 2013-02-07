  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۲۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با رویارویی ایران و عراق از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیستم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و هشتم فوریه سال 2013 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* تراکتورسازی تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* فولاد خوزستان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* سپاهان اصفهان ـ  صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران ـ راه‌آهن تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- روز دوم از مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تهران پیگیری می‌شود:
* ایران - عراق (ساعت 15)
* لبنان - اردن (ساعت 17)

- نشست خبری منصور ابراهیم‌زاده سرمربی نفت تهران و یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

-  هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* ثامن‌الحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان
* شهرداری تبریز - صنعت مس کرمان

کد مطلب 1811639

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