سومین شکست متوالی مقاومت قم برابر پتروشیمی نور عسلویه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو باخت متوالی در دیدارهای هفته های اول و دوم پیکارهای لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه های کشور، مقاومت قم در سومین مسابقه متوالی خود نیز نتیجه را واگذار کرد تا بدین ترتیب کار سختی در ادامه لیگ دسته اول داشته باشد.



در این فصل تیم مقاومت به نمایندگی از هیئت تنیس روی میز استان قم با ترکیبی از چهره های شاخص این رشته در قم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را تجربه می کند و در پی به دست آوردن سند صعود به لیگ برتر پینگ پنگ با پنج رقیب مدعی مسابقه می دهد.



تیم‌های تنیس روی میز مقاومت قم، نفت و گاز گچساران، هیئت بوشهر، هیئت فارس، مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی مروارید عسلویه در پیکارهای این فصل لیگ دسته اول پینگ پنگ مردان باشگاه‌های کشور مدعی صعود به لیگ برتر تنیس روی میز به شمار می روند.



اما در حالی که هفته سوم از دور رفت مسابقات امسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه به انجام رسید، تیم تنیس روی میز مقاومت قم نتیجه خوبی در جدال خارج از خانه خود در این هفته از رقابت ها کسب نکرد و به سومین باخت متوالی راضی شد تا همچنان آخرین تیم جدول رده بندی باشد.



در ادامه بازی های این فصل مسابقات لیگ دسته اول پینگ پنگ مردان باشگاه‌های کشور، دیدارهای هفته سوم از دور رفت در شرایطی برگزار شد که طی آن یک دیدار حساس در شهر شهر عسلویه به انجام رسید در این بازی تیم مقاومت قم با حساب پنج بر دو برابر تیم پتروشیمی نور عسلویه شکست خورد.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز کشورمان، بازی‌های هفته سوم از دور رفت رقابت‌های لیگ دسته اول رده سنی بزرگسالان کشور در حالی به انجام رسید که طی آن در هفته نخست نیز تیم تنیس روی میز مقاومت قم در گچساران برابر نفت و گاز پنج بر سه باخته بود و در هفته دوم نیز با نتیجه پنج بر چهار به تیم هیئت بوشهر باخته بود.



در پایان رقابت‌های این فصل لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور دو تیم جواز صعود به لیگ برتر این رشته ورزشی را کسب خواهند کرد.

