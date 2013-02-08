به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی پنجشنبهشب در یادواره هفت شهید روستای چهاربرج اظهار داشت: آنچه امروز امت اسلامی ایران را نگران کرده، محورهای مباحث برخی مسئولان و نخبگان است و اینکه با اختلاف خود باعث شادمانی دشمنان و معاندان ایران اسلامی شوند.
فرماندار دشتستان بیان داشت: مردم خواستار آن هستند که تمام افرادی که خلاف مسیر رهبری حرکت میکنند، باید بیدار شوند و به خود بیایند. مردم از برخوردهایی که پشت تریبونها انجام میشود، گلهمندند و جز به عذرخواهی این بزرگان از رهبری معظم اسلام راضی نمیشوند.
وی با بیان اینکه مردم ما رهرو و ادامه دهنده راه شهدا هستند، گفت: مردم ما با اتحاد و انسجام پشتیبان ولایت و شهدا هستند و هیچ راهی جز راه شهدا که حمایت و تبعیت محض از ولایت و رهبری است را ادامه نخواهند داد.
خسروی بیان داشت: در دوران انقلاب و دفاع مقدس جوانان و تمام آحاد ایران اسلامی برای حمایت از این نظام مقدس با اشاره امام راحل به صحنه میآمدند و امروز هم اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان، دلیر مردان و شیرزنان ایران اسلامی برای دفاع از ارزشها و آرمانها وارد صحنه میشوند و با تمام وجود در این راه ایستادگی میکنند.
وی افزود: دشمنان تمام توان و ابزار خود را برای مقابله با اهداف انقلاب بهکار گرفتهاند و مردم با تمام توان مقابل ترفندهای دشمنان ایستادهاند.
فرماندار دشتستان اذعان دشت: حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی یومالله 22 بهمن از مشت محکمی است که مردم بر دهان دشمنان خواهند زد و امسال شاهد حضور پرشورتر و باشکوهتر مردم در راهپیمایی یومالله 22 بهمن و خلق حماسهای دیگر خواهیم بود.
وی اضافه کرد: مردم ولایتمدار ایران اسلامی در خرداد 92 با حضور شکوهمند خود در انتخابات و انتخاب برترین و شایستهترین رئیسجمهور و نمایندگان خود در شوراهای اسلامی دین خود را به شهدا ادا خواهند کرد.
خسروی با تقدیر از مردم و مسئولان شهرستان دشتستان بهخاطر تلاش بهمنظور اجرای برنامههای ایامالله دهه فجر و حضور پرشکوه در این برنامهها متذکر شد: شهدای گرانقدر انقلاب و دوران پرافتخار دفاع مقدس، هیچگاه در وصیتنامههای خویش به معیشت خانوادهها توصیه نکردناند و تنها به اهداف والا اشاره کردند.
وی با اشاره به محتوا و مضمون وصیتنامههای شهدا بیان داشت: حراست و پاسبانی از اسلام عزیز، حرکت در مسیر آرمانهای امام و انقلاب، حفظ حجاب و ارزشهای اسلامی، ولایتمداری و حرکت در مسیر فرامین ولایت و ... توصیههایی است که در متون وصیتنامه شهدای گرانقدر مشاهده میشود.
فرماندار دشتستان گفت: جملهای در ارتباط با وضعیت اقتصادی و معیشتی در وصیتنامه شهدا قابل مشاهده نیست و اگر چنین بود، دیوانگی بود که سپاه، ارتش و نیروهای عظیم مردمی به جبهههای جنگ بروند و بگویند برای رفاه و معیشت مقابل گلولههای دشمنان ایستادیم.
توجه به امور شهدا وظیفهای الهی و اسلامی است
بخشدار آبپخش نیز در این آئین اظهار داشت: شهدا با تقدیم جان خود در راستای اعتلای نظام اسلامی و احیای ارزشها گام برداشتند و امروز همه وظیفه داریم در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا گام برداریم.
احمد خرمروز بیان داشت: ساماندهی گلزار شهدا اقدام ارزشمندی است که دولتهای نهم در قالب فعالیتهای فرهنگی خود بهصورت گسترده در سطح کشور به این مساله توجه داشته و اقدامات گستردهای در این زمینه صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: ساماندهی گلزار شهدا، هدفی جز ارزشگذاری و ادای احترام به مقام شامخ شهدا ندارد، از این رو باید با جدیت در این مسیر گام برداریم.
این مسئول اذعان داشت: در صورتی که یاد شهدا را گرامی بداریم در تمام مراحل به پیشبرد اهداف عالی انقلاب کمک خواهیم کرد.
بخشدار آبپخش توجه به امور شهدا را وظیفهای الهی و اسلامی دانست و عنوان کرد: این راه باید با یکدلی و کمک کلیه دستگاههای اجرایی طی شود و نه به عنوان یک وظیفه اداری بلکه به عنوان وظیفه الهی تلقی شود.
خرمروز یادآور شد: در دوسال گذشته مدیران اجرایی آبپخش توجه خاصی به این مساله داشتهاند و در پیگیریهای خود این مساله را با جدیت مورد توجه قرار دادهاند.
وی افزود: طرح ساماندهی گلزار شهدای روستای چهاربرج در دهه مبارک فجر سال گذشته شروع شد و با تلاشهای صورت گرفته در دهه فجر سال جاری شاهد بهرهبرداری از این طرح فرهنگی هستیم.
بخشدار آبپخش گفت: این بنا با مساحت 80 متر مربع و مجموع اعتبارات 650 میلیون ریال احداث شده، که شامل یک باب گلزار شهدای شش مزاره و یکباب گلزار تکمزاره مربوط به شهید حاجر خوبخواه که در سفر زیارتی کربلا به درجه شهادت نائل شد، است.
