دوست نداریم دست خالی به انزلی بازگردیم/ همیشه از تراکتور به نیکی یاد کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با چند جلسه تمرین خوبی که برگزار کرده ایم، بازیکنان تیم شرایط جسمانی ایده آلی دارند و با توجه به بردی که هفته قبل در برابر تیم داماش کسب کردیم، به لحاظ روحی روانی نیز در وضعیت خوبی قرار داریم.

وی ادامه داد: ما برای دیدار با تیم تراکتورسازی جواد شیرزاد را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و احمد آهی نیز به دلیل مصدومیت به احتمال زیاد در جمع نفرات تیم ملوان حضور نخواهد داشت.

احمدزاده با ابراز امیدواری نسبت به انجام یک بازی خوب و تماشاگر پسند برابر تیم تراکتورسازی تبریز گفت: قطعا با توجه به کیفیت فنی خوب دو تیم ملوان و تراکتورسازی، بازی فردای دو تیم برابر یکدیگر از کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود.

وی افزود: ما تلاش می کنیم که همراه با انجام بازی خوب، نتیجه خوب نیز بگیریم اما متاسفانه در چند هفته اخیر به غیر از دیدار با صبای قم که خودم نیز به بد بودن بازی تیمم اعتراف کردم، در بقیه بازی ها خوب بازی کرده ایم ولی شانس پیروز شدن را از دست داده ایم.

سرمربی تیم ملوان تصریح کرد: مدیران ملوان از من نه سهمیه آسیایی خواسته اند و نه من قولی به آنها داده ام اما با این وجود و با توجه به سابقه تیم ملوان، قطعا هواداران این تیم می خواهند که رتبه ای خوب در پایان فصل به نام این تیم ثبت شود.

وی در خصوص دیدار با تراکتورسازی اظهار داشت: تراکتورسازی تیمی است که همیشه با شنیدن نام این تیم، به یاد قدیم می افتم و فوتبال چند سال پیش از نظرم می گذرد. من خودم چند بار مقابل تیم تراکتورسازی چه در تبریز و چه در انزلی بازی کرده ام و همیشه از این تیم خوب تبریز به نیکی یاد کرده ام.

وی افزود: در دیدار فردا نیز کیفیت بازی برای من مهم خواهد بود و اگر هر تیم بتواند خوب بازی کند و شانس گل بیشتری خلق کند، قطعا برنده این بازی خواهد بود.

احمدزاده گفت: هر دو تیم در این بازی به دنبال برد خواهند بود و ما نیز با هدف پیروز شدن به تبریز آمده ایم و دوست نداریم که دست خالی به انزلی بازگردیم.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.