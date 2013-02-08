سیدمهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مراحل پایانی احداث پیست تارتان دو و میدانی بزرگترین مجموعه ورزشی شهر قم خبر داد و اظهار داشت: احداث زمین چمن مصنوعی و پیست تارتان این مجموعه با نام شهید حیدریان قم در حال انجام است.



وی ادامه داد: با حمایت های مسئولان استانی و همچنین اعتبارات شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان و پیگیری های بسیار ارزنده ای که مدیر کل ورزش و جوانان استان قم داشته اند، خوشبختانه این دو طرح در زمان کوتاهی به بهره برداری خواهند رسید.



مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به عنوان مهمترین و مرکزی‌ترین مکان برای برگزاری رقابت‌های مهم ورزشی و همچنین فعالیت ورزشکاران استان محسوب می‌شود و در عملیات بازسازی آن، بخش‌های مهم این مجموعه تجهیز شده اند.



وی ابراز داشت: در حال حاضر زمین فوتبال و پیست دو و میدانی این مجموعه جزو مهمترین اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان قم به منظور تجهیز و بازسازی است تا در کنار سایر بخش‌های مجموعه، ورزشکاران رشته‌های فوتبال و دو و میدانی نیز بتوانند از امکانات پیشرفته آن بهره برداری کنند.



سیدی ادامه داد: این مهم در سفر معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان نیز مورد تاکید قرار گرفت و بودجه آن نیز مصوب شد که انشاءالله عملیات بازسازی و تجهیز آن انشاءالله تا پایان سال نهایی خواهد شد.



وی بیان کرد: این در حالی است که هم اکنون سایر قسمت‌های مجموعه بزرگ ورزشی شهید حیدریان قم با امکانات مناسب و مطلوبی در حال سرویس دهی و خدمات رسانی به عموم مردم شریف و ورزش دوست استان قم و ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار دارد.



مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در حال حاضر سالن‌ دو هزار نفری، سالن وزنه‌برداری، سالن شهید محمود رضائیان، تالار فرهمند موحد، استخر کوثر، زمین‌های تنیس و زورخانه شهید فهمیده مهمترین بخش‌های هستند که در خدمت جامعه ورزش استان قم و شهروندان قمی قرار دارد.



وی یادآور شد: موضوع مهم دیگر قرار گرفتن ساختمان اداره کل ورزش و جوانان و همچنین دفاتر هیئت‌های ورزشی استان در این مجموعه ورزشی است که در آن مسئولان و کارکنان این اداره کل و مسئولان هیئت‌های ورزشی به امور اداری ورزش قم می‌پردازند.



مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان قم ابراز کرد: مطمئنا با تجهیز زمین چمن و پیست تارتان دو و میدانی، یک بار دیگر این مجموعه بزرگ ورزشی به مجهزترین مجموعه ورزشی قم تبدیل شده و آماده میزبانی از ورزشکاران و رقابت‌های مهم ورزشی می شود.

