حضور در راهپیمایی 22 بهمن حمایت از ولی فقیه است

عبدالله نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ایام دهه مبارک فجر را تبریک گفت و اظهار داشت: دهه فجر دهه عزت، شرافت، کرامت، بزرگی و پیروزی ملت ایران است که برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامى در همه‏ ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم کرده است.

بخشدار عسلویه خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به منزله تجدید میثاق با آرمان های انقلاب، امام راحل و رهبری است.

نادری عنوان داشت: ما با حضور خود در صحنه راهپیمایی 22 بهمن یک بار دیگر حمایت خود را از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای اعلام می داریم.

افتتاح و کلنگ زنی 41 پروژه در عسلویه



وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این دهه 41 پروژه افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی آن شروع شده و یا خواهد شد که از این تعداد 35 پروژه افتتاح و شش پروژه نیز کلنگ زنی می شود.

بخشدار عسلویه اضافه کرد: مبلغ کل اعتبارات پروژه های افتتاح و کلنگ زنی شده طی دهه فجر در بخش عسلویه 13 میلیارد تومان است.

نادری اظهار داشت: روز گذشته نیز با حضور آیت الله صفایی بوشهری، فرماندار کنگان و دیگر مسئولان، حوزه علمیه خواهران عسلویه با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان افتتاح شد.

وی همچنین گفت: کاروان جشن انقلاب با همکاری دهیاران در روستاهای بخش عسلویه برگذار شد.