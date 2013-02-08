حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تیری بر چشم دشمنان است

حجت الاسلام صادق عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: روز 22 بهمن 57 روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان و روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی یعنی استقلال و آزادی است.

وی ادامه داد: استقلال سیاسی بهای وجودی هر کشور است که در پی آن استقلال نظامی و استقلال اقتصادی است که به حمدالله کشور ما به این استقلال دست یافته است.

امام جمعه سیراف افزود: باید دستاورهای انقلاب را برای جوانان بازگو کرد تا جوانان و نوجوانان با این دستاوردها بیش از پیش آشنا شوند.

حجت الاسلام عاشوری اظهار داشت: مردم عزیز، آگاه، با بصیرت و همیشه در صحنه برای بیعت با ولی فقیه و صیانت و حفاظت از دستاوردهای این انقلاب، روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می کنند و تیری بر چشم دشمنان این انقلاب خواهند زد.

وی خاطرنشان ساخت: برای حفاظت از اعتبار این انقلاب بر زن و مرد تکلیف است که در صحنه های مختلف حضوری پرشور و جدی داشته باشند زیرا که مطمئنا دشمنان ما در حال پیگیری اوضاع و حضور مردمی در صحنه هایی مانند 22 بهمن، روز قدس و...هستند.