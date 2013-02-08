فرنگی کاران صبای قم به هیئت فارس باختند و قعرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته اول از دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه های کشور با اینکه با شکست تیم ما کشتی فرنگی صبای قم همراه بود اما فرنگی کاران صبا به دیدار هفته دوم با هیئت فارس امید زیادی داشتند تا از میهمانی رقیب شیرازی با دست پر خارج شوند که اینگونه نشد.



کادر فنی صبای قم با توجه به شناختی که از رقیب خود داشتند به این امید بودند که در هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور از بتوانند در مقابل رقیب خود نمایش بهتر و قابل قبول تری داشته و اولین پیروزی را در لیگ برتر کشتی فرنگی کسب کنند.



با اینکه عملکرد کشتی گیران صبا در هفته نخست لیگ برتر راضی کننده نبود و این تیم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم مغلوب تیم پرسپلیوس تهران شد، اما با تمرینات مداوم و رفع نقایص و کسب آمادگی بیشتر سعی در شکست تیم هیئت فارس داشتند که این اتفاق رخ داد.



مسابقه صبای قم با هیئت کشتی فارس شامگاه پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در شیراز برگزار شد و صبا به امید جبران شکست دیدار هفته اول برابر پرسپولیس تهران به میدان رفت اما در نهایت با نتیجه نزدیک چهار بر سه در این مسابقه مغلوب شد تا هفته دوم را نیز با شکست پشت سر بگذارد.



در این رقابت کشتی گیران دو تیم در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم با یکدیگر رقابت کردند که برتری در اوزان 66، 84 و 96 کیلوگرم از آن فرنگی کاران صبای قم بود و تیم میزبان نیز در چهار وزن دیگر به برتری رسید.



در این رقابت نزدیک برومند اصلانی در وزن 66 کیلوگرم، علی زینتی رفاه در وزن 84 کیلوگرم و ابوذر علیاری در وزن 96 کیلوگرم برابر حریفان خود پیروز شدند اما محسن رحمتی در وزن 55 کیلوگرم، مجید یعقوبی در وزن 60 کیلوگرم، وحید باباجعفری در وزن 74 کیلوگرم و عباس نوری در وزن 120 کیلوگرم برابر حریفان خود تن به شکست دادند.



لازم به ذکر است: دیدار تیمهای هیئت کشتی خوزستان و پرسپولیس تهران که قرار بود روز 19 بهمن ماه در اهواز برگزار شود به دلیل درخواست هیئت کشتی خوزستان به تعویق افتاد و زمان این دیدار متعاقبا اعلام می شود، ضمن اینکه این هفته تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان استراحت دارد.

