همه تیم ها مقابل تراکتور انگیزه کسب امتیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا دقایقی پیش در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی مدتی که در تبریز حضور داشتم، همه بازی های تراکتورسازی برای من سخت بوده چون ذات فوتبال همین است و شما در هیچ مسابقه ای بازی آسانی پیش رو ندارید.دیدار با ملوان هم مثل سایر بازیها است و سختی های خاص خود را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: با این حال من آن چیزی که از بازیکنانم می خواهم، کار و تلاش صد در صدی است و به نظر من اگر ما بتوانیم در دیدار با ملوان از همه فاکتورهای مثبت خود استفاده کنیم، قطعا می توانیم موفق باشیم اما اگر بازیکنان تمرکز لازم را نداشته باشند، دچار مشکل خواهیم شد.

تونی در خصوص تیم ملوان نیز گفت: ملوان تیم با برنامه و هماهنگی است که بازیکنان سرعتی دارد. این تیم دو مهاجم نوک سریع دارد و شماره هشت ملوان (پژمان نوری) نیز ملی پوش است اما با این حال تیم ما هم حرفه ای و هماهنگ عمل می کند و هیچ کار ما بدون حساب و کتاب نیست.

وی گفت: ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که در چند هفته آینده چه اتفاقاتی برای تیم تراکتورسازی خواهد افتاد. هدف و فکر ما این است که هر بازی پیش روی خودمان را ببریم و سه امتیاز کسب کنیم و هر هفته ما برای موفقیت و رسیدن به هدف تلاش می کنیم.

سرمربی تراکتورسازان با بیان اینکه تراکتورسازی فعلا در جایگاه خوبی در جدول لیگ برتر قرار دارد، عنوان داشت: ما سیستم های بازی خاص خودمان را داریم و حتی غیبت فلاویو لوپز و میلاد فخرالدینی نیز در نوع بازی تیم تاثیر نخواهد گذاشت.من بسته به شرایط تیم، سیستم بازی را تغییر می دهم.

وی در خصوص حرکات عجیب و غریب خود در کنار زمین در حین مسابقات تیم تراکتورسازی گفت: من یک مربی هستم و باید حرص و جوش بخورم، زندگی یک مربی بستگی به همان 90 دقیقه جریان بازی دارد.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.