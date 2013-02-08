ساختمان دهیاری روستای پرک افتتاح شد

حجت الاسلام محمد بحرانی در حاشیه افتتاح ساختمان دهیاری روستای پرک به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که برای هرگونه فعالیتی آماده بودن زیر ساخت ها و محلی برای مراجعه ارباب رجوع لازم است لذا قسمتی از اولویت مان را فعلا برای ساخت ساختمان دهیاری های بخش قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه این ساختمان 414 متر مربع و از سه طبقه تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: آغاز عملیات اجرایی این پروژه در اردیبهشت سال 91 بوده و خوشبختانه پس از چند ماه در دهه فجر به بهره برداری رسید.

بخشدار مرکزی کنگان با عنوان اینکه مجری این طرح دهیاری روستای پرک است، افزود: میزان اعتبار این پروژه 200 میلیون تومان و از محل اعتبارات ارزش افزوده دهیاری بوده است.

بحرانی گفت: متمرکز شدن دهیاری و شورای اسلامی در یک جا از دیگر اهداف ما برای ساخت این ساختمان است.

وی اظهار داشت: این دهیاری در آینده پروژه های فضای سبز روستا، معابر و خیابان کشی و ساحل سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی در پایان از فرماندار شهرستان همچنین از دیگر کسانی که در اجرای این پروژه همکاری و مساعدت داشتند کمال تشکر را به عمل می آورم.

افتتاح ساختمان دهیاری روستای پرک عصر پنجشنبه با حضور فرماندار کنگان و معاون عمرانی وی، بخشدار مرکزی کنگان و امام جمعه سیراف انجام شد.