گسترش فولاد برابر سنگ آهن یزد پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر پنجشنبه با انجام 14 دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های جذاب تیم گسترش فولاد تبریز در خانه خود موفق شد با نتیجه دو بر یک از سد تیم سنگ آهن بافق یزد عبور کند.

در این دیدار که در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و در حضور حدود یکهزار تماشاگر برگزار شد، تیم گسترش فولاد با ارئه یک بازی منطقی و حساب شده توانست بر حسب عادت خوب خود از بازی خانگی اش صاحب حداکثر امتیاز شود.

در این بازی ابتدا تیم سنگ آهن روی حرکت مهاجم خود علی علیپور صاحب یک ضربه پنالتی شد که توپ با ضربه مرتضی عزیز محمدی در دقیقه 30 تبدیل به گل شد. پس از این گل حملات گسترش فولاد بی نتیجه ماند تا نیمه اول با حساب یک بر صفر به سود تیم میهمان به پایان برسد.

نیمه دوم اما تیم گسترش فولاد با یکی دو تغییر و اضافه شدن رسول خطیبی به خط حمله، چهره تهاجمی تری به خود گرفت و در دقیقه 51 روی حرکت خوب خطیبی و مهرداد بایرامی، با ضربه تمام کننده محسن دلیر به گل مساوی دست یافت.پس از این گل گسترشی ها دو تعویض انجام دادند و به دنبال آن موفق شدند در دقیقه 82 بار دیگر به گل برسند. در این صحنه نیز رسول خطیبی در نقش سازنده ظاهر شد و این بار سانتر تودر او را محسن دلیر این بار با ضربه سر وارد دروازه سنگ آهن کرد تا حساب کار دو بر یک شود.

در ادامه شاگردان افشین پیروانی هر چه تلاش کردند موفق به باز کردن دروازه تیم میزبان نشدند تا این دیدار جذاب و دیدنی در نهایت با برتری تیم گسترش فولاد تبریز به پایان برسد.

قضاوت این بازی به عهده محمد حسین اسدی بود که سعید مهدی پور از تیم گسترش فولاد و علی علیپور و حسین خسروی از تیم سنگ آهن را با کارت زرد جریمه کرد.ضمن اینکه ناصر ابراهیمی مربی تیم سنگ آهن در دقیقه 82 از روی نیمکت اخراج شد.

گسترش فولاد با این پیروزی خانگی 39 امتیازی شد تا با توجه به تساوی تیم الوند همدان در خانه مس سرچشمه، فاصله این تیم تبریزی با نزدیک ترین تعقیب کننده اش در صدر جدول به چهار امتیاز افزایش یابد.