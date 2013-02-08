شهرداری به فاصله دو امتیازی صدر رسید/ پیروزی شاگردان فراز برابر مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور عصر پنجشنبه با انجام 14 دیدار از گروه های دوگانه سپری شد که در یکی از بازی های مهم گروه "ب" تیم شهرداری تبریز در خانه خود موفق شد تیم مس رفسنجان را با یک گل از پیش رو بردارد.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی تیم شهرداری تبریز برگزار شد، این تیم با گلی دیرهنگام موفق به کسب سه امتیاز خانگی شد.

تنها گل تیم شهرداری تبریز را در این بازی حسین حجازی پور در دقیقه 86 به ثمر رساند.با این برد تیم شهرداری 34 امتیازی شد تا با صدر جدول گروه تنها دو امتیاز فاصله داشته باشد چرا که در یکی از بازی های همزمان تیم شهرداری یاسوج صدرنشین در خانه تیم راهیان کرمانشاه با یک گل مغلوب شد و 36 امتیازی باقی ماند.پایین تر از تیم شهرداری یاسوج و بالاتر از تیم شهرداری تبریز، استقلال خوزستان 35 امتیازی قرار دارد.