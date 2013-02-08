تاکید استاندار قم بر حل مشکل مسکن مهر ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازدید استاندار قم از مناطق 4 و 8 شهری قم، غروب پنجشنبه نشست استاندار قم با مشاوران ایثارگر این مناطق در مجموعه آموزشی هدایت قم برگزار شد.



در ابتدای این جلسه تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس به نمایندگی از ایثارگران مناطق 4 و 8 شهری قم ، به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در باب مشکلات جامعه ایثارگری قم از جمله کمبود مرکز نگهداری جانبازان اعصاب و روان، مشکل تردد جانبازان در سطح شهر، برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی ویژه خانواده های ایثارگران، ایجاد مراکز درمانی ویژه بانوان، رسیدگی به مشکل مسکن مهر ایثارگران، عدم اجرای مصوبات ویژه فرزندان شهدا از سوی برخی ارگان ها ودستگاه های دولتی، لزوم تکریم خانواده های ایثارگران در ادارات دولتی و حذف بروکراسی های اداری جهت رفاه حال این خانواده ها پرداختند.



در ادامه کرم‌رضا پیریایی استاندار قم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تشکر از طرح مشکلات جامعه ایثارگری در این جلسه گفت: برای حل مشکلات موجود باید فرمایشات مقام معظم رهبری کلمه مشترکمان باشد و کارکرد و تلاش و نتیجه باید برای رسیدن به آن حد مشخص باشد.



وی با بیان اینکه این جلسه یکی از جلسات مفید و پر کیفیتی بوده است که تا کنون داشته ایم، افزود: باید موارد مطرح شده از سوی رئیس بنیاد شهید استان و همچنین مشاور ایثارگران استاندار به جدیت پیگیری می شود و اگر مواردی انجام شدنی است که باید انجام شود و گزارش آن به ایثارگران عزیز داده شود و اگر هم مواردی شدنی نیست باز هم باید گزارش داده شود.



استاندار قم اظهار داشت: اگر تمامی مشکلات مطرح شده ناشی از ضعف اجرایی باشد که باید همت کافی برای اجرای بهتر صورت گیرد و اگر برخی نیز به قانون بر می گردد از طریق مراجع قانون گذاری پیگیری شود.



همه در مورد مسائل و مشکلات ایثارگران مسئول هستند



وی اضافه کرد: از تاریخ امروز که نوزدهم بهمن ماه است، ظرف مدت یک ماه جلسه شورای مشاورین استاندار متشکل از منتخبی از مشاورین تمامی مناطق قم برگزار شود و در آن جلسه درباره موارد مطرح شده در دیدارهای ایثارگران مناطق مختلف قم گزارشی ارائه شود.



پیریایی گفت: در مورد مسائل و مشکلات ایثارگران همه از مسئولین استانی گرفته تا خود تشکل های ایثارگری مسئول هستند.



وی درباره مشکل مسکن مهر ایثارگران که در این جلسه مطرح شد نیز دستور پیگیری و حل این مشکل را داد و گفت: باید این مورد بررسی شود تا مشخص شود مشکل آن چیست و چه چیزی باعث عدم پیشرفت پروژه شده است.



استاندار قم همچنین درباره ساماندهی گلزارهای شهدای قم گفت: ساماندهی خوبی در گلزارهای شهدای قم انجام نشده است و لازم است در این بخش کار و اقامات جدی تری صورت گیرد.



در پایان این نشست تعدادی از خانواده های معظم شهداء و ایثارگران با اهدای هدایایی تجلیل شدند.



نشست استاندار قم با بانوان شاخص و نخبه مناطق 4 و 8 قم برگزار شد



در ادامه بازدید استاندار قم از مناطق 4 و 8 شهری قم عصر پنجشنبه نشست استاندار قم با بانوان شاخص و نخبه این مناطق در مجموعه آموزشی هدایت قم برگزار شد.



در ابتدای این جلسه تعدادی از بانوان شاخص و نخبه که از فرهنگیان، بسیجیان و همچنین اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد مناطق 4 و 8 بودند، به بیان مشکلات خود از جمله لزوم حمایت از کانون های فرهنگی هنری مساجد، ایجاد سالن های ورزشی و مراکز تفریحی ویژه بانوان، ایجاد رشته های دانشگاهی ویژه دانش آموزان کار و دانش ، ایجاد هنرستان دخترانه در منطقه پردیسان و لزوم توجه بیشتر به مسائل اخلاقی دانش آموزان دختر کار و دانش پرداختند.



در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استاندار قم گفت: بسیاری از موارد مطرح شده در این جلسه به ما در برنامه ریزی ها و تامین اعتبارات سال آینده کمک می کند.



سید رضا دهناد افزود: برخی از موارد مطرح شده در این جلسه به ما در شناخت نیازسنجی هایی که در استان داریم قطعا کمک خواهد کرد و این مباحث در جلسه روز شنبه در استانداری که جمع بندی سفرهای مختلف از مناطق شهری است مورد بحث قرار خواهد گرفت.



همچنین در این جلسه معاون سیاسی امنیتی استاندار قم یکی از مهمترین ویژگی های دولت را همین حضور در میان مردم دانست و گفت: این رویه کلی دولت است که از نقطه نظرات مردم در تصمیم گیری ها استفاده می کند.



حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری اضافه کرد: مشاهده نیازها و توقعات بانوان استان یکی از نتایجی که در جلسه با بانوان به دست می آید که در این جلسات باید کمبودهایی که در مسیر خدمت به این مجموعه وجود دارد احصاء و مورد توجه شود.



در پایان این نشست تعدادی از بانوان شاخص و نخبه مناطق 4 و 8 شهری قم با اهدای هدایایی تجلیل شدند.

