شکست ماشین سازی در خانه شهرداری اراک/ امید بقا کمرنگ تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شکست ماشین سازی تبریز برابر شهرداری اراک یکی از 14 دیدار برگزار شده از چارچوب بازی های هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در عصر پنجشنبه بود.

در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد، تیم میزبان با گل دقیقه 70 مهدی شکوهی که با سانتر دقیق محمد نوازی حاصل شد، توانست به سه امتیاز این دیدار خانگی دست یابد.

ماشین سازی با شکست در این بازی بیرون از خانه 11 امتیازی و فانوس به دست باقی ماند تا فاصله اش با نزدیک ترین تیم به قعر جدول به هفت امتیاز افزایش یابد.

این شکست نگرانی های هواداران تیم قدیمی و ریشه دار ماشین سازی را دوچندان کرد و امید ها برای بقای سبزقباها در لیگ دسته اول کمرنگ تر شد.

قضاوت این بازی به عهده هادی حاجی عباسی بود که به مجتبی قربانی و محد نوازی از تیم شهرداری اراک و به محمد محمدی و مرتضی قربانپور از تیم ماشین سازی تبریز کارت زرد نشان داد.