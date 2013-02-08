حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن انقلاب اسلامی که با حضور اعضای انجمن‌های اسلامی ادارات و کارخانجات و خانواده‌های آنها در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد از 22 بهمن به عنوان یکی از روزهای به یادماندنی و ماندگار انقلاب اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نشان دهنده صلابت و اقتدار نظام اسلامی است و از همه قشرهای مردمی انتظار می‌رود برای ادای تکلیف در این راهپیمایی شرکت کنند.



وی ادامه داد: دشمنان یاوه گویی به راه انداخته‌اند تا بین مردم و حکومت اسلامی فاصله بیندازند. در این شرایط حضور گسترده مردم در راهپیمایی بهترین فرصت برای پاسخ دندان شکن به این توطئه‌ها و تحریم‌های اقتصادی است.



حجت‌الاسلام اسکندری شرایط کنونی جمهوری اسلامی را حساس دانست و تاکید کرد: تجربه سی و چهار ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر جا به وظیفه خودمان عمل کرده‌ایم به نتیجه مطلوبی دست یافته‌ایم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش آفرینی انقلاب اسلامی در جهان اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی، عزت و سربلندی و پیشرفت را برای ما و کشورهای عالم به ارمغان آورده است.



وی اظهار کرد: این انقلاب از تراوشات اندیشه مردی بزرگ بوده که تاریخ اسلام چنین مردی را بعد از ائمه اطهار(ع) به خود ندیده است، بنابراین نباید این گوهر ارزشمند را نادیده بگیریم.



حجت‌الاسلام اسکندری با انتقاد از رفتارهای برخی افراد که با نادیده گرفتن ارزش‌های اسلامی به دنبال دستیابی به اغراض سیاسی خود هستند، تصریح کرد: جوانان بسیاری خون خود را برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نثار کرده‌اند و مردم در این سال‌ها همه هستی خود را برای انقلاب اسلامی فدا کرده‌اند، از این رو در هر شرایطی که قرار گرفته‌ایم نباید از ارزش‌های امام و رهبری و انقلاب اسلامی غافل بمانیم.



به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، هر کسی که در مسیر رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی کوتاهی کند، در نزد تاریخ، نسل‌های آینده و شهیدان هیچ پاسخی نخواهد داشت.



وی شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن را یکی از راه‌های پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و از همه قشرها و تشکل‌های مردمی خواست که در این اجتماع بزرگ حضور داشته باشند.



در پایان این مراسم به تعدادی از برترین‌های مسابقه حضوری، جوایزی اهدا شد.