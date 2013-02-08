به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه‌ بهره‌برداری از سیستم تله‌مدیسن(پزشکی از راه دور) با حضور مدیر عامل مجتمع، مدیر عملیات، رییس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر و تعدادی از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در محل کلینیک پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.

منبتی مدیر عملیات مجتمع در خصوص این سیستم راه‌اندازی شده در مجتمع اظهار داشت: تله‌مدیسن سیستم نوینی در پزشکی است که به عنوان پزشکی از راه دور یا به عنوان دقیق‌تر تشخیص از راه دور به‌کار گرفته می‌شود. این سیستم در کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی به‌خصوص کانادا در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان دومین شرکت دارنده‌ این سیستم در سطح شرکت ملی گاز ایران محسوب می‌شود که این موضوع نشان از تعهد و پشتیبانی مدیر عامل مجتمع نسبت به منابع انسانی دارد.

بهره مندی 114 خانواده تحت حمایت کمیته امداد دشتی از انشعابات رایگان



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی گفت: طی نه ماهه سال جاری 114 خانوار از انشعابات رایگان آب،برق،گاز بر خوردار شدند.

احمد رضا بحرینی بیان داشت: تعداد 39 خانوار از انشعاب رایگان برق و 21خانوار انشعاب آب و 54خانوار نیز از انشعاب گاز برخوردار شدند و از پرداخت هزینه انشعاب معاف شدند که هزینه آن بالغ بر 177میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد از امتیاز انشعابات آب، برق، گاز رایگان برخوردار می‌شوند.

کارگران و گروه های کار نمونه استان بوشهر معرفی شدند



از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه استان طی مراسمی در سالن فرهنگی هنری نهم دی تجلیل شد.

در این مراسم که به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان و جمعی از کارگران استان و خانواده آنان برگزار شد، وحیدرضا زارعی فرد، علی زارع زاده و محمدرضا ارمکان به عنوان کارگران نمونه، سهراب محمدی، فرزاد پاپری، حسین عبدالهی، شکوفه رستگار و بتول نوروزی فرد به عنوان گروه کار نمونه انتخاب شدند.

همچنین شرکت‌های پلیمر آریاساسول و شیرآلات طاها به عنوان واحدهای نمونه استان در سال 1391 معرفی و توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اهداء لوح و هدایا از ایشان تجلیل به عمل آمد.

نمایشگاه آثار هنرمندان بسیجی در تنگستان گشایش یافت



نمایشگاه آثار هنرمندان بسیجی تنگستان با شرکت۵۰ اثردر زمینه های خوشنویسی، طراحی، نقاشی،عکاسی و موضوعات مختلف مذهبی و موضوعات مرتبط با دهه مبارکه فجر در معرض دید عموم قرار گرفت.

مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: در این برنامه فرهنگی ۵۰ اثر خوشنویسی، طراحی، نقاشی،عکاسی و حجم در موضوعات مختلف مذهبی و نیز موضوعات مرتبط با دهه مبارک فجر در معرض نمایش گذاشته شده است.

نرگس ماندگار افزود: با توجه به فرا رسیدن سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با همکاری بسیجیان هنرمند انجمن‌ای مختلف تحت پوشش تصمیم به برگزاری این نمایشگاه گرفته شد که با تلاش‌های صورت گرفته آثار خوبی از نظر کیفی توسط هنرمندان به اداره ارشاد تنگستان برای این نمایشگاه ارسال شد.

کارگاه آموزشی راه‌های پیشگیری از اعتیاد توسط کمیته امداد تنگستان برگزار شد



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان از برگزاری کارگاه آموزشی راه‌های پیشگیری از اعتیاد توسط کمیته امداد تنگستان خبر داد.

علیرضا سمیری اظهار داشت: با توجه به وجود معظلات اجتماعی موجود در جامعه و گرایش قشر جوان به این معضل و راه‌ها و شیوه‌های پیشگیری از آن خصوصا جامعه مددجویی همزمان با دهه فجر کارگاه آموزشی پیشگیری اعتیاد در کمیته امداد شهرستان تنگستان برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه که با حضور کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد در خصوص شیوه ها و راه‌های مبارزه با مواد مخدر و علل گرایش جوانان صحبت و بررسی شد ودرآخر نیز به تمامی پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

برگزاری 60 دوره قرآنی در نه ماه اول امسال در شهرستان جم



کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم از برگزاری بیش از 60 دوره قرآنی در 9 ماه اول سال 1391 در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با افزایش سهمیه دوره های قرآنی تعداد بیشتری از این کلاس ها تحت حمایت قرار بگیرد.

مهدی رحمانی با اعلام این خبر افزود: در نیمه نخست سال جاری به همت مراکز قرآنی شهرستان بیش از 60 دوره قرآنی در سطوح مختلف در سطح شهرستان برگزار شد که برخی از دوره ها هنوز ادامه دارند.

وی از وجود یک موسسه ثبت شده و دو موسسه در حال ثبت و 12 خانه قرآن روستایی در شهرستان جم خبر داد و اظهار داشت: تمام مراکز قرآنی شهرستان فعال بوده و برخی تا 10دوره قرآنی برگزار کرده اند که دوره های روخوانی و روانخوانی، حفظ، تجوید، پیش دبستانی و تفسیر در دو بخش خواهران و برادران از جمله این دوره‌ها است.