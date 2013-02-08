داوودنژادها از پدربزرگ تا نوه/ بازار داغ سکه و ارز در جشنواره!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش فیلم "کلاس هنرپیشگی" علیرضا داوود نژاد در برج میلاد با حضور اعضای خانواده این کارگردان می تواند برای همه سینما دوستان جذاب باشد. چرا که نشستن کنار این خانواده گرم سینمای به لذت دیدن فیلم کمک کند.

دو فیلم خانوادگی در یک روز

در زمان نمایش "کلاس هنرپیشگی" تمامی اعضای خانواده داوود نژاد که در این فیلم وی حضور داشتند در سالن بودند. به طوریکه دو ردیف صندلی عوامل فیلم در برج میلاد پر شده بود. اینبار حتی تا نسل بعدی یعنی نوه علیرضا داوود نژاد هم در سالن بود که شاید کوچکترین عضو این خانواده باشد.



قطعا این صمیمیت و همدلی این خانواده سینما به فیلمسازیشان هم کمک کرده است. به طوریکه خود کارگردان هم در نشست به این موضوع اشاره کرد.

تاخیر برای اولین بار در نمایش سانس اول



اولین سانس نمایش فیلم در برج میلاد که هر روز طبق برنامه 10 صبح برگزار می‌شد، این‌بار 35 دقیقه با تاخیر شروع شد که البته در داخل سالن شنیده می شد که گویا مشکل فنی پیش آمده است. با توجه به اینکه "کلاس هنرپیشگی" هم بالای 100 دقیقه بود در حقیقت نمایش این فیلم تا بعد از ساعت 12 هم طول کشید.



حضور کارگردان قصه‌های مجید



حضور کیومرث پوراحمد به عنوان تدوینگر در فیلم داوودنژاد خالی از لطف نبود. این کارگردان چندین سال است که در سینمای ایران فیلمی نساخته است و آخرین کار وی "اتوبوس شب" بود.



وی در این نشست عنوان کرد: زمانی که تدوین این فیلم به من پیشنهاد شد، من به شدت ناراحت و افسرده و بیکار بودم. این موضوع باعث شد تا انرژی بگیرم.



همچنین شهیدی فرد مجری این نشست نیز عنوان کرد: شما مدتی در سینما پنهان بودید. پور احمد در جواب گفت: نه. پنهانم کرده بودند.



یک فیلم خانوادگی دیگر در سانس دوم



در سانس دوم "تاج محل" دانش اقبالشاوی به نمایش در آمد که اولین ساخته این کارگردان سینمای ایران است. این فیلم که در جنوب کشور فیلمبرداری شده بود دست کمی از کارهای داوودنژاد نداشت؛ چراکه در آن پدر، خاله و دیگر اقوام اقبالشاوی حضور داشتند و نشست فیلم هم با حضور اقوام وی برگزار شد.



قیمت سکه در برج میلاد



امسال در بیشتر آثار جشنواره فجر توجه ویژه‌ای به شرایط اقتصادی کشور مانند تحریم و یا بالا و پایین شدن قیمت ارز و سکه می شود. روز گذشته نیز در "کلاس هنرپیشگی" به شدت به قیمت سکه اشاره و گفته شد که همین بالا و پایین شدن باعث شده بود چندین خانواده با یکدیگر دچار مشکل شوند.



تهیه کننده فیلم کجاست؟



دو فیلم "تاج محل" و "خسته نباشید" که از تولیدات حوزه هنری است به تهیه کنندگی سیدرضا میرکریمی ساخته شده است. با اینکه این دو فیلم، خصوصا "خسته نباشید" با استقبال بسیاری در این سالن روبرو شد اما تهیه کننده فیلم در هیچ کدام از نشستها حضور پیدا نکرد. البته عوامل این دو فیلم بارها از حضور موثر وی در روند تولید فیلم ها تشکر کردند. آنها او را حامی سینمای بومی و عامل اعتماد به کارگردان‌های تازه‌کار دانستند.



"بشارت به یک شهروند هزاره سوم" با صندلی‌های خالی



جدیدترین ساخته محمد هادی کریمی با حضور بازیگران مطرحی چون هنگامه قاضیانی، نیکی کریمی، حمید فرخ نژاد، مهدی احمدی، فرخ نعمتی، امیر حسین آرمان و... نتوانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند.



در ابتدای نمایش فیلم به دلیل طولانی بودن عنوان‌بندی، حاضران در سالن شروع به دست زدن کردند، همچنین پس از گذشت نیم ساعت از شروع نمایش کم کم اهالی رسانه سالن را ترک کردند.



پروژه میلیاردی در سانس پایانی



فیلم سینمایی "استرداد" دیروز در سانس چهارم روی پرده برج میلاد رفت. با اینکه پیش بینی می شد به دلیل عنوان فاخر و میلیاردی این فیلم با مخالفانی روبرو شود اما تا حدودی توانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد.



سالن نمایش فیلم پر بود و افراد بسیار محدودی سالن را ترک کردند. یکی از ویژگیهای این فیلم طراحی صحنه آن بود که اتفاقا در نشست "استرداد" هم جزو یکی از نکات مثبت آن خوانده شد.



البته درباره بودجه همان ابتدا تهیه کننده فیلم رقم چهار میلیارد و 750 هزار تومان را اعلام کرد تا پاسخی باشد برای تمام کسانی که قرار است در این جلسه درباره رقم بودجه صحبت کنند.



البته مجری نشست هم به تازگی ترجیح داده است فقط پرسش های مثبت درباره فیلم را مطرح کند و با این شیوه دیگر همه فیلم‌ها خوبند و باید فقط از یکدیگر تشکر کنیم!