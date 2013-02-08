لزوم افزایش تعداد مسیرهای مواصلاتی به پردیسان قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که ویژه مناطق 4 و 8 شهری قم در مجموعه آموزشی هدایت قم برگزار شد گفت: ما طی سال های اخیر در مناطق 4 و 8 شهری قم با افزایش سرانه فضای سبز روبرو بوده ایم.



وی افزود: طی 8 سال گذشته تعداد بوستان های منطقه 4 از 23 بوستان به 53 بوستان افزایش یافته است.



بهره برداری از 5 بوستان جدید در پردیسان



شهردار قم از وجود 9 بوستان در منطقه 8 شهری قم خبر داد و گفت: در منطقه پردیسان 5 بوستان در دست احداث وجود دارد که در سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



دلبری در ادامه به پروژه تقاطع غیر همسطح پردیسان اشاره کرد و گفت: با توجه به بحث ترافیکی که در این منطقه وجود دارد نیاز به بهره برداری سریع از این پروژه وجود دارد.



وی از تملک 2.3 هکتاری اراضی این پروژه با هزینه 4 میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: مابقی مالکین اراضی واقع در این پروژه حاضر به واگذاری نیستند و برخی خواهان زمین معوض در ازای واگذاری اراضی خود هستند که اگر در پردیسان زمینی برای این منظور در نظر گرفته شود بخش مهمی از این مشکل حل خواهد شد هرچند که اجرای ماده 9 برای زمین های این پروژه نیز در حال پیگیری است.



شهردار قم گفت: با توجه به جمعیت کنونی و رو به افزایش منطقه پردیسان و وجود تنها یک راه مواصلاتی به این منطقه نیاز به احداث راه های مواصلاتی دیگر نیز در این منطقه وجود دارد.



دسترسی به پردیسان از مسیر رودخانه



وی افزود: یکی از راه های در نظر گرفته شده بلوار شهید حکیم در ادامه بلوار شهید آوینی شهرک قدس است که نیاز به تعیین تکلیف سریع دارد و اگر امکان عبور آن از شهرک مهدیه وجود ندارد باید مسیر جایگزین برای آن در نظر گرفته شود.



دلبری دیگر مسیر دسترسی به پردیسان را بازگشایی ادامه رودخانه عنوان کرد و گفت: این مسیر تا پل انقلاب بازگشایی شده است و اگر مشکل چاه های آب موجود در آن برطرف شود آمادگی بازگشایی ادامه این مسیر تا منطقه پردیسان وجود دارد.

