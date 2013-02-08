به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی"استرداد" پنجشنبه 19 بهمن ماه پس از پایان نمایش فیلم در سینمای برج میلاد با حضور کارگردان و عوامل فیلم برگزار شد. در این نشست خبری علاوه برعلی غفاری کارگردان، محسن علی اکبری تهیه کننده، ایرج رامین فر مدیر هنری، حمید فرخ نژاد بازیگر فیلم و ستار اورکی آهنگساز اثر حضور داشتند.

در ابتدای نشست علی اکبری با بیان اینکه این فیلم در ارتباط با استرداد طلاهای ایران از روسیه در جنگ جهانی دوم است عنوان کرد: خط قصه اصلی فلیم از واقعیت نشات می گرد اما بقیه حوادث زاییده تخیل نویسنده است. تحقیق و نگارش فیلمنامه یکسال به طول انجامید و 12 نویسنده نیز در نگارش اثر نقش داشتند. ابراهیم حاتمی کیا در مرحله پیش تولید مشاور ما بود و در زمان فیلمبرداری در مسکو نیز به گروه کمک های فراوانی می کرد که از او تشکر می کنم.

وی افزود: اول بهمن ماه سال گذشته ما عازم مسکو شدیم و 15 بهمن فیلم در این شهر کلید خورد. مسکو یکی از گرانترین شهرهای دنیا است و شرایط فیلمبرداری نیز برای ما بسیار سخت و دشوار بود. چون شرایط کار در این کشور مثل اروپا آسان نیست. یک ماه در مسکو فیلمبرداری داشتیم و یک ماه ونیم در تهران و 20 روز هم در بندر انزلی. تا کنون فقط تام کروز توانسته برای فلیمبرداری فیلمی در مسکو با این شرایط در کاخ کرملین کار کند.

در این لحظه فرخ نژاد نیز با شوخی طبعی همیشگی اش گفت: یکی تام کروز و یکی هم فرخ نژاد تا حالا به کاخ کرملین رفته اند.

علی اکبری ادامه داد: هزینه فیلم خیلی کمتر از بودجه ای است که معمولا اعلام می کنند. کل بودجه فیلم کمتر از 5 میلیارد تومان شده است. در واقع هزینه "استرداد" با توجه به نوسانات ارزی و شرایط کار در مسکو 4 میلیارد و 750میلیون تومان شده است. به خدا پول گرفتن از احمد میرعلایی سخت تر از فرصت گرفتن از عزرائیل است.

وی متذکر شد: ما در جلو و پشت صحنه فیلم 38 سیمرغ داشتیم و تیم ما توانست از اساتید بزرگی کمک بگیرد. این فیلم نیاز جامعه امروز ماست و ما نمی توانیم وقایع تاریخی مان را کتمان کنیم. چون متاسفانه ما داریم از فرهنگ خودمان فاصله می گیریم اما سیاست های فارابی در این است که از فرهنگ و تاریخ ایران زمین دفاع کند. این فیلم 104 دقیقه ای قرار است برای اکران عمومی به فیلمی 90 دقیقه ای تبدیل شود.

در ادامه علی غفاری درباره چگونگی شکل گیری این فیلم توضیح داد: پاییز سال 89 ما قرار بود مجموعه ای به نام"بیگانه" به تهیه کنندگی محسن علی اکبری بسازیم. این سریال به اشغال شهر قزوین توسط نیروهای روس در جنگ جهانی دوم اشاره داشت. این مسئله باعث شد تا تحقیقات مفصلی درباره این برهه از زمان داشته باشم و خیلی مشتاق بودم قصه ای درباره استرداد طلاهای ایرانی از روسیه بسازم.

وی افزود: پیش از این فیلمنامه ای با این مضمون نوشته شده بود و بنابراین ما وارد پروسه بازنویسی فیلمنامه شدیم. پیش تولید کار نیز یک سال به طول انجامید. قضیه کنفرانس تهران که این فیلم بر اساسش ساخته شده کاملا واقعی است. چون مسئله دریافت خسارت از روسیه داستان جذاب تری داشت تصمیم گرفتیم به این قصه بپردازیم. احتمالا اصلاحاتی نیز قبل از اکران در فیلم می دهیم تا با اثر جذاب تری روبرو شویم.

در بخش دیگری از این نشست حمید فرخ نژاد درباره دلایل پذیرش این نقش گفت: سرهنگ تکین یک وطن پرست است که در هر شرایطی منافع کشورش را در نظر می گیرد. از همان ابتدا که بازی در این فیلم به من پیشنهاد شد متوجه شدم که با یک پروژه بزرگ ملی طرف هستم و قرار نیست با یک داستان تاریخی سطحی و تحریف شده روبرو باشم. در این نشست جای طهورا ابوالقاسمی و محمود کلاری و دیگر بچه های کار بسیار خالی است چون زحمت خیلی زیادی برای شکل گیری درست فیلم کشیدند.

ستار اورکی آهنگساز کار گفت: پرداخت موسیقی در ایران با توجه به بضاعت که ما داریم کار بسیار سختی است. در این فیلم تلاش کردم از موسیقی فرنگی استفاده کنم که تداعی کننده آن دهه باشد. البته سعی کردم که کپی نکنم و از تفکر و بضاعت خودم بهره ببرم.

ایرج رامین فر مدیر هنری این پروژه نیز در ارتباط با طراحی لوکیشن ها گفت: به دلیل حجم زیاد لوکیشن و دکور و پیچیده بودن داستان ما مجبور بودیم بسیاری از صحنه های مسکو را در ایران بازسازی کنیم. اما فکر می کنم بین فضای روسیه و ایران از لحاظ رنگ باید تصحیح صورت گیرد. باید فضای تهران را کمی گرم تر و فضای روسیه را سردتر و خشن تر نشان دهیم. البته فضای روسیه درست از آب درآمده بود و بیشتر سکانس های ایران احتیاج به بازنگری دارد.

وی ادامه داد: گنجاندن حجم زیاد المان ها و نشان ها در یک فیلم سلیقه من نیست. سلیقه من استرلیزه نشان دادن دکور و صحنه هاست چون معتقدم ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار خواهد شد و این نکته سلیقه ای است و به هزینه و بودجه ارتباطی ندارد.

حاشیه ها:

در ابتدای نشست فرخ نژاد که عادت دارد زیاد از دستانش در هنگام حرف زدن استفاده کند تا لب به سخن باز می کرد برخی از افرادی که در سالن بودند می خندیدند. فرخ نژاد نیز با شوخی گفت که شما خبرنگاران اعتماد به نفس من را هنگام حرف زدن می گیرید و اینگونه نمی توانم صحبت کنم.

همچنین یکی از افراد حاضر در سالن کاغذی را به دست شهیدی فرد داده بود که روی آن خطالب به فرخ نژاد نوشته بود" آبادان به شما افتخار می کند" فرخ نژاد نیز گفت چون نشست پرسش و پاسخ است این جمله را باید سوالی خواند به این شکل که " آیا آبادان به شما افتخار می کند؟".

محسن علی اکبری در این نشست مدام بدون اینکه سوالی درباره هزینه تولید فیلم از او بشود سعی داشت بودجه "استرداد" را اعلام کند و به همه نشان دهد که هزینه فیلم زیاد بالا نبوده است.

حمید فرخ نژاد با پسرش در نشست خبری این فیلم حضور یافته بود.