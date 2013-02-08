به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه بیمارستان امام خمینی کنگان ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه مبارک فجر زمان مناسبی برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است و افتتاح صدها پروژه عمرانی باعث ایجاد رضایت‌مندی بین مردم می‌شود.

وی در ادامه به اجرای چندین طرح مهم و بزرگ در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: به زودی چند طرح مهم عمرانی با حضور مسئولان بلند پایه کشوری در استان به بهره برداری می‌رسد.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: شبکه آبیاری سد رئیسعلی دلواری با تحت پوشش قرار دادن هفت هزار و 800هکتار اراضی کشاورزی، ایستگاه برق 400 مگاواتی کنگان با 100میلیارد تومان اعتبار، نیروگاه 500 مگاواتی گناوه با 330میلیون یورو اعتبار تا پایان سال افتتاح می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد:علاوه بر این طرح‌ها در اسفند ماه امسال نیز طرح‌های عمرانی بسیار خوبی در استان بوشهر با اعتبار700میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

حسنوند در ادامه به دیگر پروژه‌های بزرگ عمرانی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: همچنین در اردیبهشت سال آینده نیز طرح‌های به ارزش 300میلیارد تومان در استان بوشهر به بهره‌برداری خواهند رسید..

افتتاح 108 طرح در شهرستان کنگان



فرماندار شهرستان کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برکات فراوانی برای مردم داشته است و شاهد توسعه در بخش‌های مختلف هستیم.

تیمور یزدان‌شناس اضافه کرد: روند توسعه و پیشرفت کشور دارای سرعت بالایی است و شاهد توسعه زیرساخت‌ها در همه نقاط کشور هستیم که در استان بوشهر و شهرستان کنگان نیز کارهای بسیار خوبی در شهرها و روستاهای مختلف صورت گرفته است.

وی در ادامه به اجرای پروژه‌های بسیار مهمی در شهرستان کنگان اشاره کرد و عنوان داشت: در ایام دهه فجر 108طرح در زمینه های گوناگون در این شهرستان افتتاح شده است.

فرماندار شهرستان کنگان به اعتبارات اجرای این پروژه‌های اشاره کرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها 66میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

یزدانشناس افزود: در این ایام همچنین 38طرح عمرانی عملیات اجرایی آن آغاز شد که برای ساخت این طرح‌ها 36میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌گذاری می‌شود.

عملیات اجرای طرح توسعه بیمارستان امام خمینی کنگان آغاز شد که این طرح دارای سه بخش اورژانس، ای سی یو و ام ار ای است که برای ساخت آن 5/4میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌شود.