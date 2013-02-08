عدم اطاعت از رهبری برخلاف مصالح کشور است/ مسئولان گرانی و تورم را مهار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد زین العابدین(ع) برگزار شد در سخنانی با اشاره به اتفاقاتی که در روز استیضاح وزیر کار در مجلس رخ داد، آن را مایه تأسف همگان و دور از انتظار دانست و ابراز داشت: از مسئولان کشور انتظار می‌رود که در برخورد با یکدیگر حکیمانه، با رعایت اخلاق و قانون مدارانه رفتار کنند.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که مسئولان نباید تا زمان انتخابات، تشنج و اختلافی را در جامعه ایجاد کنند، افزود: عدم اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب برخلاف مصالح کشور است و مسئولان باید بدانند اینگونه رفتار‌ها در جامعه نگرانی بوجود می‌آورد و همه باید تلاش کنند تا از مسائل حاشیه‌ای دوری کنند.



دشمنان از اختلافات مسئولان سوء استفاده می‌کنند



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان از این اختلافات و جر و بحث‌های مسئولان سوء استفاده می‌کنند ابراز داشت: این هنر نیست که ما زمینه سوء استفاده دشمنان را در کشور فراهم کنیم، بلکه باید به مسائل اصلی و مهم مردم توجه و در راستا رفع آن‌ها تلاش کرد.



وی تاکید کرد: این دعوا‌ها به صلاح هیچکس نیست و همه مسئولان کشور باید خود را مطیع فرامین مقام معظم رهبری بدانند چرا که ایشان مسائل عالی نظام را در نظر می‌گیرند.



آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به مشکلات موجود در کشور که مردم با آن دست به گریبان هستند عنوان کرد: امروز مشکلاتی همانند گرانی و تورم، اشتغال، نوسانات قیمت ارز و مسائل دیگر در کشور وجود دارد که مسئولان باید در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند.



وی با بیان اینکه این حکومت به پای اهل بیت(ع)، اسلام، ولایت فقیه و مراجع نوشته شده است، افزود: مردم ما برای پیروزی انقلاب اسلامی شهید دادند و در ادامه مسیر نیز هرگاه لازم باشد این کار را خواهند کرد و همواره در طول این سال‌ها در صحنه حضور داشتند که همه مسئولان باید تلاششان برای خدمت به این مردم شریف باشد.



امام جمعه اراک با اشاره به خدمات خوبی که در کشور صورت گرفته، آن را به برکت امام و خون شهدا برشمرد و افزود: امروز شاهد پیشرفت‌های علمی زیادی در کشور هستیم که آخرین آن فرستادن موجود زنده به فضا بود.



مسئولان پیروزی در انتخابات را امانت بدانند و تخلف نکنند



وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند که اگر در انتخابات پیروز می‌شوند و سمتی را بر عهده می‌گیرند باید به چشم امانت به آن نگاه کنند که تخلف از آن گناه است.



آیت الله دری نجف آبادی به مسئولان کشور توصیه کرد تا با حفظ آرامش و وحدت خود فشارهایی گرانی و تورم را در کشور مدیریت کنند.



مسئولان کشور قانون مدار باشند و سلیقه‌ای موضع نگیرند



وی در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی ما جامع‌ترین قانون اساسی است، افزود: مسئولان کشور همگی باید قانون مدار باشند و در این راستا تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است و افراد نباید بر اساس سلایق شخصی خود موضع گیری داشته باشند چرا که این امر هم به ضرر آن‌ها و هم به ضرر جامعه است که موجبات شماتت و سوء استفاده دشمنان را فراهم می‌کند.



شورای شهر جایی برای سیاسی کاری نیست



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و ریاست جمهوری ابراز داشت: شوراهای اسلامی نقش مهمی دارند و باید افراد کار‌شناس و متخصص وارد این عرصه شوند چرا که این جایگاه، جایی برای سیاسی کاری نیست و مبنای آرا باید شایستگی افراد و لیاقت آنها باشد.



یک فرد به تنهایی نمی‌تواند از عهده اداره کشور برآید



وی عنوان کرد: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز باید گفت یک فرد به تنهایی نمی‌تواند از عهده اداره کشور برآید بلکه باید یک تیم قوی در نظر گرفت.



مسئولان از برخوردهای چاله می‌دانی دوری کند



دری نجف آبادی افزود: رئیس جمهوری که در آینده سر کار خواهد آمد، باید با تیم حکیمانه خود نقاط ضعف گذشته را با درایت و حفظ آرامش مردم، مدیریت کند و در این راستا باید از برخوردهای چاله می‌دانی دوری کند.



وی در ادامه بر حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن تاکید کرد و افزود: مردم شهر مقدس قم در این روز وفاداری خود به امام راحل، شهداو مقام معظم رهبری به نمایش می‌گذارند و بار دیگر امید دشمنان را نا‌امید خواهند کرد.



مسائل حاشیه‌ای ماهیت افراد را روشن می‌کند



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مسائل کم اهمیت ما را از اهداف متعالی نظام غافل می‌کند ابراز داشت: برخی از مسائل حاشیه‌ای زودگذر هستند اما در عین حال کشف واقعیت را هم به دنبال دارد و ماهیت افراد را روشن می‌کند.



قم منشا تحولات بزرگی در انقلاب اسلامی بود



وی در ادامه گفت: قم منشا تحولات بزرگی در انقلاب اسلامی بوده و‌‌ همان طور که در روایات ائمه معصومین(ع) آمده است در نشر و گسترش معارف اسلامی نیز نقش مهمی داشته است.



آیت الله دری نجف آبادی اظهار داشت: فقاهت اصیل‌ترین نوع جریان اسلامی است و از ۱۵۰ سال گذشته تا کنون جریانات ملی گرا در برابر اسلام فقاهتی ایستاده‌اند که زمان رضا خان خود یک فرد ملی گرای افراطی بود.



جریان انحرافی به دنبال ملی گرایی افراطی و ایران باستان است



وی با بیان اینکه امروز نیز جریان انحرافی در کشور به دنبال ملی گرایی افراطی و ایران باستان است، افزود: ما ملیت را همراه با روح اسلامی قبول داریم که در واقع ملیت به عنوان یک کالبدی است که بدون روح ارزش‌های دینی و اسلامی اهمیتی ندارد.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: کشور ایران دارای سابقه تاریخی کهنی است اما نباید این سابقه تاریخی را از محتوای اسلامی خالی کرد.



اسلام فقاهتی عامل مهمی در پیروزی انقلاب بود



وی ادامه داد: اسلام فقاهتی عامل مهمی در پیروزی قیام مردم در 15 خرداد بود و امروز نیز تا زمانی که سکان و تکیه‌گاه انقلاب، اسلام و ولایت فقیه باشد این نظام با قدرت و اقتدار به راه خود ادامه خواهد داد و در این راستا اگر ولایت فقیه که در جامعه مجری اسلام فقهی است آسیب ببیند، لطمات دیگری هم به وجود خواهد آمد.