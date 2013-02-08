  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

نادری منش به مهر خبر داد:

ارائه ویرایش پانزدهم سند آمایش آموزش عالی/ اجرای سند در سال 92

ارائه ویرایش پانزدهم سند آمایش آموزش عالی/ اجرای سند در سال 92

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به آماده شدن ویرایش پانزدهم سند آمایش آموزش عالی گفت: ما امیدواریم این سند تا پایان سال نهایی شده و از سال آینده اجرای آن آغاز شود.

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ویرایش پانزدهم سند ملی آموزش آماده شده است و از شورای معین خواسته شده است که سند در آنجا بررسی شود. البته سند در کمیسیون آموزش عالی مجلس و شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بررسی شده است.

وی افزود: فکر می کنیم که هرچه سریع تر در شورای معین هم بررسی شود تا از اوایل سال بعد اجرا شود.

نادری منش اظهار داشت: در بخش های استانی نیز کارهای زیادی انجام شده و به مرور هر بخش آن آماده شود عملیاتی خواهد شد.

وی یادآور شد: بحث آمایش بحث پاسخگویی به نیازهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در حوزه آموزش عالی است.

کد مطلب 1811667

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