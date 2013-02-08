ارائه ویرایش پانزدهم سند آمایش آموزش عالی/ اجرای سند در سال 92

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ویرایش پانزدهم سند ملی آموزش آماده شده است و از شورای معین خواسته شده است که سند در آنجا بررسی شود. البته سند در کمیسیون آموزش عالی مجلس و شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بررسی شده است.



وی افزود: فکر می کنیم که هرچه سریع تر در شورای معین هم بررسی شود تا از اوایل سال بعد اجرا شود.



نادری منش اظهار داشت: در بخش های استانی نیز کارهای زیادی انجام شده و به مرور هر بخش آن آماده شود عملیاتی خواهد شد.

وی یادآور شد: بحث آمایش بحث پاسخگویی به نیازهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در حوزه آموزش عالی است.