اجرای 28تئاتر در همایش نمایش ورامین/"پرده خوانی انقلاب" در 22بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین پیش از ظهر پنج شنبه با حضور جعفر کاظمی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و قرچک و امیرحسین شفیعی دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین برگزار شد.

جعفر کاظمی در این نشست گفت: این نشست در خصوص دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین شکل گرفته که در راستای فعالیتهای فرهنگی و وظایفی است که در چارچوب شرح وظایف اداره فرهنگ و ارشاد است.

وی افزود: به عنوان یک مسئول بر خود لازم می دانم که نگاه عام و کلی به همه جوانب فرهنگی و هنری داشته باشم تا از رشد کاریکاتور گونه فرهنگ و هنر در شهرستان جلوگیری کنیم؛ باید به هنر، زوایا، شاخه ها و گرایشهای هنری در شهرستان ها پرداخته شود و به آنها عادلانه نگاه کنیم.

کاظمی عنوان داشت: نمایش به عنوان یکی از هنرهای اصیل است که همیشه به عنوان مادر هنر به آن نگاه می کنیم و در سال جاری در قالبهای مختلف به آن پرداخته شده است و به جز همایش مراسمی مانند تعزیه که اعتقاد دارم یک گونه تئاتر از نوع دینی، مذهبی و آیینی است، برگزار شد و امسال در ماه مبارک رمضان همایش سوگواره علوی و در ایام محرم همایش سوگواره عاشورایی را برگزار کرده ایم.

60 اجرا در حوزه تعزیه/ انجمن تعزیه شکل گرفت

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین تصریح کرد: مجموعاً حدود 60 اجرا در حوزه تعزیه داشته ایم. در سال جاری گروه های تعزیه در شهرستان مراسمی را اجرا کرده اند که در پایان همایش به طور رسمی از انجمن تعزیه ایرانیان در ورامین رونمایی شد.

وی افزود: این انجمن به طور رسمی مجمع عمومی برگزار کرد و انجمن تعزیه شکل گرفت و دفتر انجمن انشاءالله در پایان همین دوره از همایش نمایش رونمایی می شود و فعالیت انجمن به شکل رسمی در فضای فرهنگسرا شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص دهمین همایش نمایش بعد از وفات آقای حسن وزیری، فکر می کنم بچه ها یک همایش در قالب نمایش ندیدند، یعنی بنا به دلایل مختلف برگزار نشد.

کاظمی عنوان داشت: بعد از این مدت، دهمین همایش نمایش را با همت خود هنرمندان شهرستان کلید زدیم و با توجه به انگیزه ای که بچه ها ایجاد کردند و تقاضایی که داشتند و به عنوان مسئول در این حوزه و عرقی که نسبت به خانواده تئاتر دارم، تصمیم گرفتم به این موضوع بپردازم.

وی اضافه کرد: عده ای زمانی که قصد داشتم این مسئولیت را عهده دار شوم ازگفتندتا به حال یک تئاتری مسئول نبوده و به تئاتر پرداخته نشده است، اما اکنون یک فرد تئاتری مسئول شده و همه نظرش روی تئاتر است.

این مسئول بیان داشت: هر چه پیش می رفتیم بچه های تئاتر بیشتر صدایشان در آمد و گفتند که به همه گزینه ها به جز خود تئاتر توجه می کنید و با توجه به اینکه خودتان نیز جزو افراد تئاتر هستید، چرا این اتفاقات در شهرستان نیفتاده است؟ البته تابستان در ورامین بودجه ای را صرف کردیم تا سالن را تعمیر و تجهیز کنیم، بودجه بسیارخوبی صرف شد و نور و صدای سالن را زنده کردیم تا یک مقدار آبرومند شود و به همین خاطر اجراهای عمومیمان کم شد، ولی با این حال چند اجرای عمومی برگزار شد.

به تئاتر تخصصی نگاه کردیم

وی افزود: قبل از اینکه این اتفاق بیفتد به تئاتر تخصصی نگاه کردیم، گفتیم دیگر گذشته آن زمانی که بسیاری نگاه سنتی به این ماجرا داشتند، تئاتر در این دوره با توجه به مدرن شدن زندگی و افکار بسیار رشد کرده و تئاتری ها نیز به نوعی عوض شده اند.

کاظمی ادامه داد: اکنون در دهمین همایش نمایش بچه ها اجرایی کار می کنند که خودشان صاحب سبک شده اند و تفکر جدیدی را در حوزه تئاتر شهرستان آورده اند که این قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: بنده اگر چه تئاتری هستم، ولی نباید تنها سکاندار این کشتی عظیم در شهرستان باشم و از بنده بهتر، داناتر، عالم تر و استادتر هستند که اینجا رشد کرده اند و خاک صحنه شهرستان ورامین را خورده اند و در محرومیت هنر و فرهنگ این شهرستان بزرگ شده اند، اما اکنون برای خودشان حرفی برای گفتن دارند و جزو سرامدان تئاتر کشور هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین اضافه کرد: باید با این افراد همفکری شود و بازی را باید به دست همین افراد داد و ما نیز به عنوان یک خادم کنار آنها کار کنیم، لذا شورای تخصصی تئاتر را ایجاد کردیم و قرار شد این گونه نباشد که من کاظمی تنها بنشینم برای یک جریان فرهنگی بزرگ به نام تئاتر تصمیم بگیرم و از پیشکسوتان تئاتر، جوانان و فعالان تئاتر دعوت کردیم و یک تعدادی حدوداً 9 نفر دور هم نشستیم و اکنون تصمیمات اساسی را همین شورای تخصصی تئاتر در حوزه تئاتر می گیرند.

نگاهمان روی جوانها چرخید چون اکنون باید دیگر این اتفاق به دست جوانها رقم بخورد

وی اظهار داشت: برنامه دهمین همایش نمایش نیز ابتدا در شورای تخصصی تئاتر کلید خورد و بعد انگیزه ای ایجاد شد که انجمن نمایش شهرستان در این حوزه فعال شود، لذا دهمین همایش نمایش شروع به کار کند و برای اینکه این کار را شروع کنیم رئیس انجمن همایش را در حوزه شورای تخصصی تئاتر به شکل انتخاباتی برگزیدیم و آقای رودگر با توجه به زحمات زیادی که در عرصه تئاتر شهرستان کشیده بودند به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایش شهرستان استعفا دادند و قرار بر این شد که فرد دیگری جایگزین شود که نگاهمان روی جوانها چرخید، زیرا اکنون باید دیگر این اتفاق به دست جوانها رقم بخورد.

کاظمی افزود: ولی مجدداً انتصابی عمل نکردیم، احترامی برای خانواده تئاتر قائل شدیم و برای شورای تخصصی یک فراخوان دادیم و رأی گیری صورت گرفت و امیرحسین شفیعی به عنوان رئیس انجمن نمایش هنرهای نمایش شهرستان رأی آورد و انتخاب شد که اکنون مراحل اداریش را طی می کند که این انتقال وضعیت نیز در همین همایش صورت خواهد گرفت و آقای رودگر ضمن اینکه تجلیلی از ایشان به عمل خواهد آمد، انجام وظیفه را به عهده امیرحسین شفیعی خواهند گذاشت.

شعار همایش نمایش: "تئاتر برای همه است"

وی عنوان کرد: کارهای زیادی به این جشنواره ورود پیدا کرده است، در جشنواره و فراخوانی که امیرحسین شفیعی دادند و هدف و شعار دهمین جشنواره تئاتر "تئاتر برای همه است" بوده است؛ عنوان کردیم که هر کسی با هر تفکر، انگیزه و هر سن و سالی است، شرکت کند و حتی شاخه تئاتر دانش آموزی را ایجاد کرده ایم و به آموزش و پرورش گفتیم در همین قالب قسمتی از جشنواره را عهده دار باشد و گروههای تئاتری را در این جشنواره ورود دهد و تئاتر هنرجویان را ایجاد کرده ایم.

این مسئول ادامه داد: قبلاً در همایشها یک تعدادی به عنوان برترینهای جشنواره و مسابقه انتخاب می شدند، می آمدند، برنامه اجرا می کردند و نتایج اعلام می شد.

وی اظهار داشت: در این همایش تئاتر هنرجویی را ایجاد کرده ایم، تئاتر هنرجویی همان تئاتری است که استادان به بچه ها تدریس می کنند و به آنها گفته ایم در قالب تدریس استاد در کلاس یک کار تولید و در جشنواره اجرا شود و همچنین بچه های در سن پایین مانند نوجوانان و دانش آموزان راهنمایی اکنون کار بسیار قوی را ارائه کرده اند و انشاءالله وقتی به اجرای عموم در بیاید، مردم شاهد این ماجرا خواهند بود و قضاوت خواهند کرد که واقعاً در حوزه تئاتر چه زحمتهایی پیشکسوتان تئاتر و استادان تئاتر می کشند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین اضافه کرد: به هر حال بودجه ای را برای این ماجرا اختصاص داده ایم، اما این بودجه کفاف یک همایش را نمی دهد، یعنی اداره فرهنگ و ارشاد بودجه ای را تقبل کرده و آمده که از گروه های تئاتری حمایت کند و هر اتفاقی که از ناحیه هنرمندان در این همایش می افتد، همت عالی است و خود هنرمندان آمده اند، پیشنهاد این همایش را داده اند و هر کاری که بود، انجام دادند.

بعضی مؤسسات مردم نهاد پیشقدم شدند و حمایت کردند

این مسئول افزود: بعضی مؤسسات مردم نهاد پیشقدم شدند و حمایت کردند و هر کسی در هر حوزه ای به این همایش ورود پیدا کرد، بدون هیچ گونه چشم داشتی آمد و حق الزحمه ای طلب نکرد و همه بچه ها با عشق و علاقه ای که دارند، آمده اند که این اتفاق شیرین و فرهنگی در شهرستان بیافتد.

وی در پایان عنوان داشت: از همه این بزرگواران تشکر می کنم و امیدواریم دهمین همایش نمایش که با همت خود بچه های تئاتری اجرا می شود به نحو مطلوبی مورد توجه مردم نجیب شهرستان ورامین قرار بگیرد.

مراسم افتتاحیه دهمین همایش نمایش ورامین بعد از شش سال توقف در21 بهمن

دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین نیز در این مراسم گفت: مراسم افتتاحیه دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین بعد از شش سال توقف در21 بهمن در سالن آمفی تئاتر رازی برگزار می شود و در 30 بهمن 1391 اختتامیه آن است که با حضور یکی از مقامات عالی وزارتخانه انجام شود.

امیرحسین شفیعی افزود: در مجموع 28 نمایش در دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین اجرا خواهد شد و 12 اثر اگر بودجه برسد در بخش مسابقه، دو اثر در بخش ویژه، دو اثر خارج از مسابقه، پنج اثر از هنرجویان تئاتر شهرستان ورامین که در کلاسهای بازیگری مختلف شرکت کردند و کارهای کارگاهی نیز تولید کرده اند، اجرا خواهد شد.

"پرده خوانی انقلاب" 22 بهمن ساعت 9 صبح در میدان امام خمینی(ره) ورامین

وی بیان کرد: دو اثر به عنوان نمایش منتخب بخش دانش آموزی که برای یکی از مدرسه پیشواست و دیگری یک مدرسه از مدرسه شاهد ورامین در جشنواره اجرا خواهد شد و پنج اثر خیابانی اجرا می شود که دو اثر، مهمان از تهران هستند که یکی از این آثار "پرده خوانی انقلاب" که 22 بهمن ساعت 9 صبح در میدان اصلی شهر، میدان امام خمینی(ره) برگزار می شود.

این مسئول ادامه داد: اجرای این بخش خیابانی که شاید در کشور کم نظیر باشد با حمایت بخشداری مرکزی شهرستان ورامین انجام می شود.

وی افزود: اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم تقریباً هنرمندانی از پیشوا، قرچک و ورامین شرکت کرده اند، ولی معمولاً مرکزیت تئاتر در بین این شهرستانها ورامین بوده و همیشه در ورامین فعالیتش انجام شده است.

وی تصریح کرد: مسن ترین هنرمندی که در این جشنواره شرکت کرده،عزت الله قمی است با کارگردانی نمایش "مردی برای تمام فصول" و آرزو حلاجی برای نمایش "علامت سئوال"، جوان ترین کارگردان این همایش است که در این 28 اثر حضور دارند.

250 هنرمند مستقل در برگزاری همایش مشارکت دارند

شفیعی اضافه کرد: حدود 250 هنرمند مستقل در برگزاری همایش مشارکت دارند و به عنوان بازیگر، نویسنده، طراح صحنه یا کارگردان که یک رقم بسیار بالایی برای شهرستان کوچکی مانند ورامین است.

وی یادآور شد: در ایام برگزاری همایش، خانه نمایش مرحوم استاد حسن وزیری را افتتاح خواهیم کرد که قبلاً به عنوان پلاتو بوده و قصد داریم به عنوان یک سالن "بلک باس" شود که مخصوص تئاتر باشد و برای اولین بار نیز قرار است در شهرهای کوچکی مانند ورامین، تئاتر پیوسته مانند سینما، هر شب اجرا شود که امیدواریم بتوانیم همه کارها را پیوند بدهیم تا این 28 اثر اجرا شود و در واقع از اول اسفند شروع می شود تا در بهمن سال دیگر که جشنواره است، اجرا شود و بتوانیم در ایام ماه محرم، ماه مبارک رمضان نمایشهای متناسب با این موضوعات اجرا کنیم.

شفیعی اظهار داشت: یک شعاری وجود دارد که همه تئاتریها می گویند "پول خرج کردن در راه تئاتر هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است" امیدواریم مسئولان شهر این قضیه را درک کنند و به جای دور ریختن پولشان با بنرها، در واقع هزینه فرهنگ و تئاتر کنند، چراکه سرمایه گذاری بسیار بزرگی است.

باید بتوانیم یک جریان هنری و فرهنگی را در سطح شهر ایجاد کنیم

دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین افزود: باید بتوانیم یک جریان هنری و فرهنگی را در سطح شهر ایجاد کنیم، متأسفانه پاسگاه و نیروی انتظامی در شهرستانمان بیشتر از مراکز فرهنگی است و این، از کم لطفی مسئولان است.

وی یادآور شد: منتظر می شویم تا افتتاحیه شروع شود و ببینیم که به هنرمندان تئاتر چقدر کمک می کنند که تنها نمانند، انصافاً بعضی از مسئولان بسیار کمک کردند، نه اکنون که در این سمت حضور دارم، بلکه قبلاً که به عنوان کارگردان حضور داشتم و کار می کردم، بارها دیدم که بخشداری بوده که به بنده کمک کرده است، ولی بعضی از مسئولانی که وظیفه شان بیشتر بوده و بودجه های فرهنگی دارند، متأسفانه این کار را نکردند.

هنر یک جریان مستقل است و تئاتر از آن مستقل تر

شفیعی ادامه داد: هنر یک جریان مستقل و تئاتر از آن مستقل تر است و به هیچ نهادی به غیر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته نیست و به هیچ جریانی نیز به صورت سیاسی و فکری سعی کرده ایم وابسته نباشیم و مستقل باشیم و وظیفه هنری خودمان نیز که پر کردن اوقات فراغت مردم است، در همین راستاست.

وی عنوان کرد: وقتی 250 جوان را جذب می کنیم، حداقل دو یا سه هزار تماشاگر در طول اجراها شرکت خواهند داشت که این اجراها در سالن کانون فرهنگی و هنری هدایت، سالن آمفی تئاتر رازی و خانه نمایش استاد وزیری است و امیدوارم بتوانیم مخاطبهای خودمان را جذب و یک اوقات فراغت مطلوبی برای آنها ایجاد کنیم.

این مسئول اضافه کرد: آثار ارائه شده در این جشنواره، از نظر موضوعی سه اثر با موضوع دفاع مقدس، دو اثر در رابطه با انقلاب که یکی از این آثار که در واقع پرده خوانی "محسن میرزاعلی" که یکی از معروفترین و مطرح ترین پرده خوانهای کشور است که برای اولین بار به صورت رسمی در ورامین و در یک محوطه باز اجرا خواهد داشت.

وی یادآور شد: کارهایی که در روستا اجرا می شود فکر می کنم یک شکل خوبی به چشم بیاید و آن شعاری هم که "تئاتر برای همه است" اتفاق می افتد، نمایشها در دو سکانس اجرا می شود و در ساعتهای 17 و 19، این آثار اجرا می شوند.

شفیعی در پایان تصریح کرد: مهمترین بخش این جشنواره حضور استاد میکائیل شهرستانی بازیگر توانمند سینما و تئاتر و همچنین رادیو کشور است که در واقع یکی از نابغه ترین استادان تئاتر در ایران است که برای اولین بار به ورامین خواهد آمد و کلاس آموزشی برگزار می کند و کارگاه های بازیگری ایشان در ورامین برگزار می شود.

گزارش و عکس: علیرضا مهدی زاده