بصیرت و رهبری عالمانه نظام جمهوری اسلامی ایران را مقتدر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه پنجشنبه در دیداربا مردم قیدار افزود:در طول 34 سال گذشته تلاش بر این بود که حکومت مستقل و مقتدری بر مبنای ارزشهای دینی پا بگیرد.

وی ادامه داد: ایران نشان داد که می تواند حکومت جمهوری اسلامی را با تمام فشارها و تحریم ها از سوی دو بلوک شرق و غرب روی پای خود نگهدارد.

استاندار زنجان، با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی در زمان انقلاب متکی به دو بلوک شرق و غرب بود و ایران هیچ گونه اقتدار و استقلالی نداشت افزود: امت ایران آمدند و با شعار استقلال آزادی قدرت استکبار را در هم شکستند و حکومت مستقل نظام جمهوری اسلامی ایران توانست در همه حوزه ها استقلال داشته باشد.

رئوفی نژادافزود: امروز ایران با استقلال و اقتدار اثر گذاری که دارد در عرصه بین الملل و در هر موضوعی حرف اول را می زند.

استاندار زنجان یادآور شد: قیام و صبر مردم در مقابل رژیم طاغوت و استکبار امروز باعث شده که مردم دنیا نظام جمهوری اسلامی را برای خود الگو قرار دهند.

رئوفی نژاد گفت: امروز ایران به جهت اقتدار و شجاعتی که در مقابل دشمن داشت الگو شده و در حال حاضر هم رسالت ما بسیار سنگین است .

وی تصریح کرد: در زمان انقلاب ایران در همه حوزه ها و بخشها به غرب و استکبار وابسته بود و هیچ گونه استقلالی نداشت ولی با تدابیر و مدیریت رهبری و پشتیبانی مردم از انقلاب امروز ایران در همه حوزه ها اقتدار دارد.