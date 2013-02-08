عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا
- ممدوح حمزه یکی از مهندسان انقلابی مصر از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خواست که خودکفایی را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیاموزد.
- منابع وابسته به سازمان ملل از بررسی افکار جدید از سوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه خبر دادند.
- رژیم صهیونیستی اکرم الریخاوی اسیر فلسطینی را پس از 110 روز اعتصاب غذا، آزاد کرد.
- کمیته دفاع از اسیران و زندانیان دربند رژیم صهیونیستی تجمعی در همبستگی با اسیران فلسطینی در مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیروت برگزار کردند.
- اتحاد جهانی علمای مسلمین با صدوربیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور شکری بلعید از رهبران مخالفان تونس درباره تبعات آن برای وحدت تونس هشدار داد.
- ارتش الجزایر تلاش شش فرد مسلح را برای حمله به پادگانی در جنوب شرقی این کشور ناکام گذاشت.
- وزارت خارجه انگلیس از اتباع خود خواست سریعا سوریه را ترک کنند.
- نظامیان رژیم صهیونیستی با گاز اشک آور به فلسطینی ها در روستای "بدرس" در غرب رام الله یورش بردند.
- صدها معترض تونسی به یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند.
آفریقا
- رسانه ها از کشته شدن 53 نفر در بدترین حادثه رانندگی در شمال لوکاسا پایتخت زامبیا خبر دادند.
- دولت نیجریه از اعزام 500 نظامی این کشور به مالی برای برقراری ثبات در این کشور آفریقایی خبر داد.
آسیا
- منابع آگاه از ناپدید شدن صد نفر در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل بنگلادش خبر دادند.
- در اثر انفجاری در پاکستان یک پلیس کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
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