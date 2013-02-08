  1. بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی، از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- ممدوح حمزه یکی از مهندسان انقلابی مصر از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خواست که خودکفایی را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیاموزد.

- منابع وابسته به سازمان ملل از بررسی افکار جدید از سوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه خبر دادند.

- رژیم صهیونیستی اکرم الریخاوی اسیر فلسطینی را پس از 110 روز اعتصاب غذا، آزاد کرد.

- کمیته دفاع از اسیران و زندانیان دربند رژیم صهیونیستی تجمعی در همبستگی با اسیران فلسطینی در مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیروت برگزار کردند.

- اتحاد جهانی علمای مسلمین با صدوربیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور شکری بلعید از رهبران مخالفان تونس درباره تبعات آن برای وحدت تونس هشدار داد.

- ارتش الجزایر تلاش شش فرد مسلح را برای حمله به پادگانی در جنوب شرقی این کشور ناکام گذاشت.

- وزارت خارجه انگلیس از اتباع خود خواست سریعا سوریه را ترک کنند.

- نظامیان رژیم صهیونیستی با گاز اشک آور به فلسطینی ها در روستای "بدرس" در غرب رام الله یورش بردند.

- صدها معترض تونسی به یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند.

آفریقا

- رسانه ها از کشته شدن 53 نفر در بدترین حادثه رانندگی در شمال لوکاسا پایتخت زامبیا خبر دادند.

- دولت نیجریه از اعزام 500 نظامی این کشور به مالی برای برقراری ثبات در این کشور آفریقایی خبر داد.

آسیا

- منابع آگاه از ناپدید شدن صد نفر در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل بنگلادش خبر دادند.

- در اثر انفجاری در پاکستان یک پلیس کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1811672

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