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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۳

فرهاد کاظمی درمصاحبه قبل از بازی شرکت نکرد

فرهاد کاظمی درمصاحبه قبل از بازی شرکت نکرد

اهواز - خبرگزاری مهر: فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مصاحبه قبل بازی این تیم با تیم فولاد خوزستان حاضر نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان در این مورد گفت: طبق تماسی که با مسئولان باشگاه ذوب آهن اصفهان داشته ایم، آنان اعلام کرده اند، به دلیل آن که اعضای این تیم با دو پرواز ساعت 19 و 45 دقیقه و 22 پنجشنبه به اهواز خواهند آمد، فرهاد کاظمی سرمربی تیم ذوب آهن نمی تواند در مصاحبه قبل بازی شرکت کند.

محمد احرام باف اظهار کرد: مطالب عنوان شده ازسوی مسئولان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به سازمان لیگ برتر منتقل و آنان در جریان امر قرار گرفته اند.

مسابقه تیم های فوتبال فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های ایران روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان با 42 امتیاز در مکان سوم جدول و تیم ذوب آهن با 22 امتیاز در مکان پانزدهم قرار دارند.
 
کد مطلب 1811673

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