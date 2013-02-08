فرهاد کاظمی درمصاحبه قبل از بازی شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان در این مورد گفت: طبق تماسی که با مسئولان باشگاه ذوب آهن اصفهان داشته ایم، آنان اعلام کرده اند، به دلیل آن که اعضای این تیم با دو پرواز ساعت 19 و 45 دقیقه و 22 پنجشنبه به اهواز خواهند آمد، فرهاد کاظمی سرمربی تیم ذوب آهن نمی تواند در مصاحبه قبل بازی شرکت کند.

محمد احرام باف اظهار کرد: مطالب عنوان شده ازسوی مسئولان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به سازمان لیگ برتر منتقل و آنان در جریان امر قرار گرفته اند.



مسابقه تیم های فوتبال فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های ایران روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.



تیم فوتبال فولاد خوزستان با 42 امتیاز در مکان سوم جدول و تیم ذوب آهن با 22 امتیاز در مکان پانزدهم قرار دارند.