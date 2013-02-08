پخش زنده مسابقات هندبال حامیان مالی را جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال کوزه گری شامگاه پنجشنبه در نشست خبری که در محل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: اگر مسابقات هندبال مانند سایر رشته های دیگر ورزشی از سوی صدا و سیما پخش شود اسپانسرهای قوی از تیم ها حمایت می کنند و این امر موجب رشد هندبال کشور خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال کشور با اشاره به اختلاف میان تیم های بالا و پایین جدول بیان کرد: هم اکنون جدول لیگ هندبال کشور به 3 قسمت بالا، میانه و پایین جدول تقسیم شده است که در هر قسمت تیم ها با هم رقابت نزدیکی دارند که این موضوع به نفع هندبال کشور است.

کوزه گری گفت: این در حالیست که در گذشته تیمهای اول و آخر جدول را می شد از همان ابتدای کار حدس زد اما امروز شرایط به گونه ای رقم خورده است که این موضوع را می توان در لیگ های اروپایی هم مشاهده کرد.

وی در خصوص مشکلات مالی فدراسیون افزود: در سال آینده در صورت مشارکت کمتر تیم ها و پرداخت ورودی لیگ توسط باشگاه ها می توانیم برای تیم های بالای جدولی جوایز نفیس تری در نظر بگیریم ولی اکنون برای اینکه بتوانیم لیگ را پویا نگه داریم از تیم ها ورودی اندکی دریافت می کنیم.

رئیس فدراسیون هندبال کشور در خصوص حضور رافائل در سمت سرمربیگری تیم ملی هندبال کشور اظهار کرد: هم اکنون وی سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج(ع) سبزوار را بر عهده دارد که با توافق به عمل آمده با مدیران این تیم به دلیل وجود مشکلات ارزی شاید بتوان از این مربی هم در تیم ملی و هم در باشگاه ثامن الحجج (ع) سبزوار به صورت همزمان استفاده کرد.

کوزه گری افزود: البته این موضوع اعتقاد داریم که بهترین شرایط زمانی است که یک مربی به طور کامل در اختیار تیم ملی باشد ولی در این خصوص فعلا چاره ای نیست و اگر در نهایت برای بستن قرار داد با رافائل امکان پذیر نشود با مربیان داخلی وارد مذاکره خواهیم شد تا بتوانیم بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

وی در خصوص بحث استعدادیابی در ورزش هندبال کشور گفت: هم اکنون 10 استان به عنوان پایلوت در بخش بانوان جهت استعدایابی انتخاب شده اند که توسط مربیان فدراسیون بازیکنان با استعداد در حال شناسایی و آموزش هستند و این طرح به زودی در سایر استان ها در هر 2 بخش آقایان و بانوان انجام خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال کشور در خصوص تعامل فدراسیون هندبال با وزارت آموزش و پرورش کشور بیان کرد: خوشبختانه در مسابقات آموزشگاههای کشور در سال گذشته 31 استان 127 استان حضور یافتند و این نشان از تعامل بسیار خوب با آموزش و پرورش است.

کوزه گری با اشاره به وضعیت هندبال خراسان رضوی اظهار کرد: هیئت هندبال خراسان رضوی در سال گذشته رتبه دوم را در میان هیئت های هندبال سراسر کشور به دست آورد که این نشان از توانمندی ها و پتانسیل بالای مربیان، داوران و هیئت هندبال استان است.