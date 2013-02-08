شهدابا نثار جان خود امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کردند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد رئوفی نژاد شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهدای شهر قیدار، افزود: امروز سربلندی و استقلال با محوریت ایران و نظام جمهوری اسلامی توفیق بزرگی است که خدا به ملت ایران داده است .

وی ادامه داد: امروز این اقتدار باعث شده که ولایت فقیه را درک کنیم چرا که درزمان انقلاب شهیدان با درک اسلام و حضرت امام خمینی (ره) جان خود را تقدیم نظام کردند.

استاندار زنجان، با اشاره به اینکه ایران در طول 34 سال با تقدیم هزاران شهید سهم خود را در اقتدار ایران نشان داده است چرا که امروز خون این شهیدان اثر گذاری خود را به خوبی نشان داده است .

رئوفی نژاد تاکید کرد:امروز آسایش وامنیت مطلق ایران در گرو شجاعت و جان فشانی شهیدان بوده است .

وی در ادامه گفت: ملت ایران باید متوجه باشند که اقتدار، استقلال، رشد، اثرگذاری، قدرتمندی امروز نظام اسلامی به برکت خون شهدا است.

استاندار زنجان یاد آورشد: مردم باید محور حرکت، حضور، هوشیاری و تلاش برای تداوم حیات و اقتدار نظام اسلامی در اقصی نقاط کشور را شهیدان را الگو و آرمان خود قرار دهند.

رئوفی نژاد افزود: شهدا اوج فداکاری، ولایتمداری، دینداری و شناخت اسلام بودند و امروز نیز به عنوان الگو، سرلوحه تمام حرکات های ملت ایران هستند.

وی یاد آورشد: مردم در هر جایگاه و مقامی که قرار دارند باید شهدا را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و معیار سنجش اقدامات خود را بر اساس آن تعیین کنند و براساس اهداف شهدا قدم بردارند.