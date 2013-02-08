بی تدبیریهای دولت ریشه بخشی از گرانیها/ مسئولان دنبال اختلاف نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان شامگاه پنجشنبه در همایش بزرگ اصولگرایان در مدرسه علمیه امام صادق (ع) گرگان افزود: کشور ما الان در شرایط سخت و حساسی به سر می برد و تحریم ها فشارهای زیادی را به وجود آورده است.

وی گفت: به طور کلی 49 درصد از بودجه کشور وابسته به نفت است و به خاطر وجود تحریم ها از تیرماه تاکنون هیچ کشتی خارجی برای دریافت و انتقال نفت به بنادر کشور وارد نشده است.

وی بیان داشت: همچنین بیش از 8 ماه است که بانک مرکزی تحریم و کل بانک های جهان بر روی ما تعطیل شده و در شرایط کنونی بسیاری از محصولات مورد نیاز به ویژه داروهای خاص را نمی توانیم تولید و یا وارد کشور کنیم.

حجت الاسلام نبویان بیان کرد: کشور ما در هیچ زمانی شاهد چنین تحریم هایی نبوده است و در حال حاضر همه دنیا به ویژه آمریکا بر علیه ما شده اند.

وی افزود: ما در کشور انقلاب کردیم و به دنبال این بودیم که بر روی پای خود بایستیم اما از زمان انقلاب تاکنون کشورهای پیشرفته به شکل های مختلف به دنبال جنگ و درگیری با ما هستند.

ایران بسیاری از انحصارها را شکست

نبویان ادامه داد: برای این سئوال دو پاسخ وجود دارد، یکی اینکه از حدود 400 سال گذشته تاکنون برخی کشورها در دنیا یک سری انحصارهای علمی مانند انحصار انرژی هسته ای، سلول های بنیادی و یا پرتاب ماهواره و ارسال حیات به فضا را ایجاد کرده اند و ما بسیاری از انحصارهای علمی را شکسته ایم و این تحریم ها به همین دلیل است.

وی تصریح کرد: اما این جواب ناقص است چراکه در همسایگی ما بسیاری کشورها مانند پاکستان نیز به برخی از این فناوری ها دسترسی دارند اما آنها را تحریم نکرده اند، این مسئله نشان می دهد مشکل ما تنها شکست انحصارهای علمی نیست.

این نماینده مجلس اظهار کرد: بهترین جواب این سوال را قرآن بیان کرده است در بخشی از قرآن آمده دنیای کفر با شما می جنگند تا زمانی که دست از دینتان بردارید.

نبویان گفت: بعد از عصر رنسانس و در دهه 60 میلادی فرهنگی به نام فرهنگ دنیا گرایی مطرح شد و مردم را به سمت حس گرایی سوق داد، در این فرهنگ ملاک شناخت و وجود هر چیز تنها حس و تجربه کردن آن است و در این دیدگاه وجود خداوند و معاد پوچ و خرافه شمرده می شد.

وی افزود: در سال 1357 شمسی که مصادف با اواخر دهه 70 میلادی بود امام خمینی (ره) پرچمی را به نام اسلام و خداوند در دنیا بلند کرده و با عظمت خود مردم را به سمت خدا،ملک و انبیا که تاکنون پوچ شمرده می شدند دعوت کرد.

حجت الاسلام نبویان بیان کرد: اصلی ترین مشکل کشورهای غربی اینست که ما با مطرح کردن نام اسلام همه دنیا و علوم تجربی را به چالش کشیدیم، اسلام نصرت های زیادی را برای ما داشته و دشمنان فهمیده اند که باید اسلام را از کشور ما حذف کنند.

وی گفت: تعداد دانشجویان ما در قبل از انقلاب 150 تا 200 هزار نفر بود اما الان ما 4 میلیون و 400 هزار دانشجو در کشور داریم رتبه علمی کشور نیز از 180 به 16 در دنیا رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: همچنین در صنایع و علوم مختلف مانند پزشکی، فناوری نانو، هوا و فضا و صنعت نظامی پیشرفت های بسیار قابل توجهی را داشتیم که اینا همه به برکت اسلام است.

مسئولان به دنبال اختلاف نباشند

وی بیان کرد: در حال حاضر مشکلاتی نیز داریم بحث تحریم و گرانی فشار زیادی را به مردم می آورد و مسئولان ما باید به دنبال رفع این مشکلات بوده و قدر مردم را بدانند، آن ها نباید به دنبال اختلاف باشند مقام معظم رهبری نیز به صراحت بیان کردند هر کسی به دنبال اختلاف باشد خیانت کرده است.

وی ادامه داد: ما باید همدلی داشته باشیم و با وحدت می توانیم از این گردنه ها به راحتی عبور کنیم چراکه هدف دشمن از بین بردن اسلام در کشور ماست و ما با وجود تحریم ها دست از اسلام برنخواهیم داشت.

نبویان با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: در انتخابات آینده باید بیدار باشیم و این انقلاب باید با اندیشه های اسلامی پیش برود و باید کسی انتخاب شود که در شعار و عمل اخلاص نسبت به خداوند، خدمتگذار مردم، صادق و مطیع مقام معظم رهبری باشد.