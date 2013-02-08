پرواز مستقیم سیرجان - مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر محمودآبادی" مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی آران سیرجان با اعلام خبر فوق گفت: پرواز سیرجان- مشهد برای رفاه حال مسافران و گردشگرانی که قصد سفربه این شهرستان و بالعکس را دارند راه اندازی شده است.

وی افزود: این پرواز در روزهای شنبه و چهارشنبه از طریق هواپیمایی آسمان (فوکر 100) انجام خواهد شد.

محمود آبادی اظهار داشت: با توجه به موقعیت گمرکی شهرستان سیرجان متقاضیان زیادی قصد مسافرت به این شهرستان را دارند لذا با راه اندازی این پرواز مطمئنا این تقاضا بر طرف خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راه اندازی پرواز سیرجان - مشهد ،اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان نیز همکاری زیادی را با ما داشته اند.

