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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

مومنی خبر داد:

ثبت خراسان رضوی به عنوان استان بین المللی زیارت به تصویب رسید

ثبت خراسان رضوی به عنوان استان بین المللی زیارت به تصویب رسید

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: ثبت خراسان رضوی به عنوان استان بین المللی در موضوع زیارت و با محوریت میراث فرهنگی به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی شامگاه پنج شنبه در مراسم بهره برداری از سه طرح حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بجستان اظهار کرد: بجستان، به عنوان یک شهرستان با ظرفیتهای بالای فرهنگی، تاریخی و طبیعی به لحاظ ثبت آیین های میراث معنوی یکی از بالاترین عملکردها را داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: بجستان با توجه به پتانسیلهایی که دارد به صورت ویژه در بخش اعتبارات ملی و استانی و خصوصا جذب سرمایه گذار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در ادامه مهدی ذوالفقاری ، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجستان نیز در ادامه گفت: سه طرح حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بجستان با اعتباری افزون بر هزار و 450 میلیون ریال در حوزه زیرساخت های گردشگری و مرمت آثار تاریخی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجستان اظهار کرد: بهره برداری از مرحله اول پایگاه اطلاع رسانی بجستان با زیربنای 108 مترمربع و اعتبار 600 میلیون ریال، افتتاح پروژه آبرسانی به کمپ زائر بجستان با اعتباری افزون بر 650 میلیون ریال و پایان مرمت منزل تاریخی اصغری بجستان با اعتبار 200 میلیون ریال پروژه های به بهره برداری رسیده است
 

کد مطلب 1811679

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