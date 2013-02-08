ثبت خراسان رضوی به عنوان استان بین المللی زیارت به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی شامگاه پنج شنبه در مراسم بهره برداری از سه طرح حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بجستان اظهار کرد: بجستان، به عنوان یک شهرستان با ظرفیتهای بالای فرهنگی، تاریخی و طبیعی به لحاظ ثبت آیین های میراث معنوی یکی از بالاترین عملکردها را داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: بجستان با توجه به پتانسیلهایی که دارد به صورت ویژه در بخش اعتبارات ملی و استانی و خصوصا جذب سرمایه گذار مورد توجه قرار خواهد گرفت.



در ادامه مهدی ذوالفقاری ، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجستان نیز در ادامه گفت: سه طرح حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بجستان با اعتباری افزون بر هزار و 450 میلیون ریال در حوزه زیرساخت های گردشگری و مرمت آثار تاریخی در این شهرستان به بهره برداری رسید.



مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجستان اظهار کرد: بهره برداری از مرحله اول پایگاه اطلاع رسانی بجستان با زیربنای 108 مترمربع و اعتبار 600 میلیون ریال، افتتاح پروژه آبرسانی به کمپ زائر بجستان با اعتباری افزون بر 650 میلیون ریال و پایان مرمت منزل تاریخی اصغری بجستان با اعتبار 200 میلیون ریال پروژه های به بهره برداری رسیده است

