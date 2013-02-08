۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

حجت الاسلام موسوی :

اقتدار امروز ایران به برکت خون شهیدان است

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده مردم خدابنده در مجلس ، اقتدار و استقلال امروز ملت ایران را مدیون خون شهدا اعلام کرد و گفت: شهدا با نثار جان خود عزت و استقلال ایران را به وجود آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موسوی سجاسی شامگاه پنجشنبه در جمع خانواده شهدای شهرخدابنده افزود:تمام پیشرفت ها و موفقیت های نظام اسلامی ایران مدیون ایثارگری شهیدان است.

وی اظهار داشت:مردمی بودن از بارزترین ویژگی های نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم شهر خدابنده در مجلس گفت: شهدا از بین مردم برخواسته اند و با نثار خون خود بسترامنیت و آرامش را برای رشد و توسعه ایران در همه بخشها فراهم کرده اند.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: امروز مسولان باید شبانه روز تلاش کنند تا تهمیدات لازم برای رشد و شکوفایی ایران را در همه حوزه ها ایجاد کنند.

وی افزود:در زمان انقلاب هیچ امنیت و آرامشی برای مردم وجود نداشت ولی امروز ملت ایران در اوج امنیت و آرامش زندگی می کنند.

نماینده مردم شهر خدابنده در مجلس گفت:امروز این اقتدار مدیون مدیریت و تدابیر فرزانه معمار کبیر انقلاب بوده است و باید این اقتدار روز به روز توسط مردم تقویت شد .

