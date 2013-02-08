اقتدار امروز ایران به برکت خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موسوی سجاسی شامگاه پنجشنبه در جمع خانواده شهدای شهرخدابنده افزود:تمام پیشرفت ها و موفقیت های نظام اسلامی ایران مدیون ایثارگری شهیدان است.

وی اظهار داشت:مردمی بودن از بارزترین ویژگی های نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم شهر خدابنده در مجلس گفت: شهدا از بین مردم برخواسته اند و با نثار خون خود بسترامنیت و آرامش را برای رشد و توسعه ایران در همه بخشها فراهم کرده اند.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: امروز مسولان باید شبانه روز تلاش کنند تا تهمیدات لازم برای رشد و شکوفایی ایران را در همه حوزه ها ایجاد کنند.

وی افزود:در زمان انقلاب هیچ امنیت و آرامشی برای مردم وجود نداشت ولی امروز ملت ایران در اوج امنیت و آرامش زندگی می کنند.

نماینده مردم شهر خدابنده در مجلس گفت:امروز این اقتدار مدیون مدیریت و تدابیر فرزانه معمار کبیر انقلاب بوده است و باید این اقتدار روز به روز توسط مردم تقویت شد .