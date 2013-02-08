  1. بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

اخبار سوریه/

ادامه اختلافات میان آمریکا و روسیه / طرحهای جدید برای حل بحران

ادامه اختلافات میان آمریکا و روسیه / طرحهای جدید برای حل بحران

در حالی که نماینده دبیرکل سازمان در امور سوریه بر ضرورت رفع اختلافات میان آمریکا و روسیه درباره بحران سوریه تاکید کرد برخی منابع وابسته به بان کی مون از تلاشهای جدید وی برای حل سیاسی بحران این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در حال بررسی طرحهای جدید برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه است.

این منابع بیان کردند: برخی از این طرحها شامل برگزاری نشستی در سطح عالی با حضور برخی رهبران کشورهای منطقه و مشارکت قوی آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین برای بررسی راه حل مسالمت آمیز بحران است.

منابع فوق افزودند: همچنین از دیگر طرحهایی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد  در حال بررسی آن است می توان به اعزام نیروهای حافظ صلح یا اعزام نظامیانی مشابه نیروهای یونیفل در جنوب لبنان اشاره کرد.

از سوی دیگر ادمون گریب استاد آمریکایی در گفتگویی با شبکه راشاتودی روسیه، از اختلافات عمیق میان آمریکا و روسیه درباره چگونگی خروج سوریه از بحران موجود خبر داد.

این درحالی است که اخضر ابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت : روسیه و آمریکا می توانند درباره حل بحران سوریه به توافق برسند و اختلاف دیدگاهها را رفع کنند.

وی افزود: در یک بحران خطرناک بین المللی قابل قبول نیست که شورای امنیت ناتوان باشد و آمریکا و روسیه می توانند اختلافات را رفع کنند و شورای امنیت باید به مسئولیت خود در قبال بحران سوریه عمل کند.

نماینده دبیر کل سازمان در امور سوریه با اشاره به آمادگی معاذ الخطیب رئیس ائتلاف مخالفان سوری برای گفتگو، آن را مورد حمایت جامعه بین المللی از جمله کشورهای غربی، روسیه و ایران دانست.

کد مطلب 1811682

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