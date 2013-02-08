احداث 1500 کیلومتر بزرگراه در استان کرمان طی سال جاری به پایان می رسد

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال است که در سه وجه الهی بودن، رهبری و حضور اقشار مختلف مردم در صحنه بدست آمده است.
وی با اشاره به پیشرفتهای مختلف در زمینه عمرانی در سطح کشور و استان پس از پیروزی انقلاب، تصریح کرد: انرژی هسته ای، تکنولوژی نانو، هوا فضا و تجهیزات دفاعی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
استاندار کرمان افزود: در سال جاری هزار و 500 کیلومتر لوله کشی آب آشامیدنی به روستاها و هزار و 200 کیلومتر بزرگراه در سطح استان احداث گردیده است که تا پایان سال احداث هزار و 500 کیلومتر بزرگراه دیگر تمام می شود.
وی بیان کرد: در بخش صنعت 8.2 میلیون تن فولاد تولید شده است و بیش از 30 هزار میلیارد تومان در بخش های صنعت هزینه شده است.
نجار خاطرنشان کرد: در سال جاری 300 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی کرمان در نظر گرفته شده بود که در دهه فجر 193 پروژه عمرانی در استان به بهره برداری می رسد.
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